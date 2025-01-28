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Düşen Kore uçağının ilk raporu: Kuş tüyleri ve kan bulundu

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#Güney Kore#Uçak#Rapor
Düşen Kore uçağının ilk raporu: Kuş tüyleri ve kan bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 07:00

Güney Kore yetkilileri, geçen ay düşen Jeju Air havayollarına ait uçağın ‘ön kaza raporunu’ açıkladı. Raporda, 179 kişiye mezar olan uçağın acil iniş yapmak zorunda kalmasının nedeninin “kuş sürüsü çarpması” olabileceği belirtildi.

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Ön kaza raporuna göre uçağın her iki motorunda da büyük sürüler halinde uçan Baykal ördeklerine ait olduğu belirlenen tüyler ve kan lekelerine rastlandı. Uçağın pilotları, Muan Havalimanı’nın kontrol kulesine kuş sürüsüne çarptıklarını ve acil iniş talep ettiklerini bildirmişti. Bangkok’tan kalkan ve Muan Uluslararası Havaalanı’na varması planlanan Boeing 737-800 jeti, 29 Aralık’ta acil iniş yaparken pistten çıkmış ve pist sonundaki beton bariyere çarparak alev almıştı. Uçaktaki 181 kişiden ve mürettebat üyelerinden ikisi hariç hepsi hayatını kaybetmişti. Uzmanların beton bariyerlerin can kaybını arttırdığı değerlendirmesi sonrası Güney Koreli yetkililer havalimanlarında bulunan beton bariyerleri kaldıracaklarını açıklamıştı.

 

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#Güney Kore#Uçak#Rapor

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