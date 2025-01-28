Düşen Kore uçağının ilk raporu: Kuş tüyleri ve kan bulundu

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Ön kaza raporuna göre uçağın her iki motorunda da büyük sürüler halinde uçan Baykal ördeklerine ait olduğu belirlenen tüyler ve kan lekelerine rastlandı. Uçağın pilotları, Muan Havalimanı’nın kontrol kulesine kuş sürüsüne çarptıklarını ve acil iniş talep ettiklerini bildirmişti. Bangkok’tan kalkan ve Muan Uluslararası Havaalanı’na varması planlanan Boeing 737-800 jeti, 29 Aralık’ta acil iniş yaparken pistten çıkmış ve pist sonundaki beton bariyere çarparak alev almıştı. Uçaktaki 181 kişiden ve mürettebat üyelerinden ikisi hariç hepsi hayatını kaybetmişti. Uzmanların beton bariyerlerin can kaybını arttırdığı değerlendirmesi sonrası Güney Koreli yetkililer havalimanlarında bulunan beton bariyerleri kaldıracaklarını açıklamıştı.