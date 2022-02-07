Düşen F-35 iki ülkeyi karşı karşıya getirmişti: Yeni görüntüler sızdı!

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24 Ocak 2022'de Güney Çin Denizi'ne düşen ABD filosunun en yeni savaş uçağı iki süper gücü tekrar karşı karşıya getirdi. Düşen uçağı denizin derinliklerinden çıkarmak için sır gibi saklanan bir operasyon başlatan ABD Çin'in uçağı daha önce bulmasından endişe ediyor. Analistler ise Çin'in kayıp F-35'e ABD'den daha önce ulaşmasından endişeli.

100 MİLYON DOLARLIK ABD FİLOSUNDAKİ EN YENİ JET

Donanma'dan yapılan açıklamada tek motorlu hayalet avcı uçağı ve ABD Donanması filosundaki en yeni jet olan F-35C'nin rutin operasyonlar sırasında uçak gemisi USS Carl Vinson'a zorunlu iniş yaptığı sırada bir kaza yaşandığı belirtildi. 100 milyon dolarlık savaş uçağının, 100 bin tonluk uçak gemisinin uçuş güvertesine çarpmasının ardından 6 denizci ve uçağı kullanan pilot yaralandı.

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ABD'nin en gelişmiş savaş uçaklarından biri olan F-35C, Güney Çin Denizi'nde bulunan USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düştü. Amerika Birleşik Devletler Donanması, savaş uçağını Güney Çin Denizi'nin derinliklerinden geri almaya çalışıyor. Konunun uzmanları ise, bu operasyonun Pekin tarafından yakından izlenecek olması nedeniyle daha karmaşık hale gelebileceğini düşünüyor.





SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan yeni bir videonun F-35C'nin son anlarını ve düşüşünü gösterdiği iddia edildi. Söz konusu savaş uçağının düşme anına ait olduğu iddia edilen yeni görüntülerde, savaş uçağının uçak gemisindeki piste yanlış açı ile yaklaştığı ve alevler içinde piste sürüklenmesinin ardından denize düştüğü görülüyor.



ABD Donanması tarafından söz konusu videonun gerçekliği henüz doğrulanmadı. Ancak videodaki görüntüler kazanın nasıl yaşandığıyla ilgili verilen ifadelerle örtüşüyor.

Olay anına ait video Reddit adlı sosyal medya platformunda paylaşıldı. Videoyu paylaşan kullanıcı görüntülerin kendi çekimi olmadığını belirtirken videoya nereden ve ne şekilde ulaştığını ise belirtmekten kaçındı.

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Videoda hem uçağın hem de uçak gemisinin açısından çekilmiş görüntüler bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde de denize düşen uçağın görüntüsü olduğu iddia edilen fotoğraflar Twitter'da yayınlanmıştı.

Kazanın yaşanma sebebiyle ilgili birçok söylenti olsa da henüz resmi bir açıklama yayınlanmadı. Resmi soruşturma devam ederken ortaya çıkan bu yeni görüntüler kazayla ilgili karanlık noktaları aydınlatabilir.

ABD donanması hâlâ bu özel 5. nesil uçağını denizden çıkarabilmek için çalışmaya devam ediyor.

ÇİN DENİZALTILARINI DEVREYE SOKABİLİR

Deniz Kuvvetleri, kazanın Güney Çin Denizi'nde nerede meydana geldiğini açıklamasa da, Pekin, 3,3 milyon kilometre kare su yolunun neredeyse tamamını kendi toprakları olarak kabul ediyor. ABD, Çin'in iddialarına itiraz ederek "özgür ve açık bir Hint-Pasifik" için Vinson gibi gemileri bu alanda konuşlandırıyor.

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Çin sahil güvenlik gemileri, Güney Çin Denizi sularında sürekli mevcudiyetini sürdürdüğü için söz konusu operasyonun yeni bir kriz çıkarıp çıkarmayacağı merakla bekleniyor. Analistler, Çin'in kayıp F-35'e bir göz atmak isteyebileceği konusunda hemfikirler. ABD Pasifik Komutanlığı'nın Hawaii'deki Müşterek İstihbarat Merkezi eski operasyon direktörü Carl Schuster, "Çin, denizaltılarını kullanarak onu bulmaya ve kapsamlı bir şekilde incelemeye çalışacak" dedi.

Eski bir ABD Donanması kaptanı olan Schuster ise Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki toprak iddialarına dayanarak kurtarma hakları talebinde bulunabileceğini söylüyor.