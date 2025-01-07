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Düşen Azerbaycan uçağının kara kutularının deşifresi tamamlandı

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#Aazerbaycan#Uçak#Kara Kutu
Düşen Azerbaycan uçağının kara kutularının deşifresi tamamlandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 11:45

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının kara kutularının deşifresinin tamamlandığı açıklandı.

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Kazakistan'da yayın yapan haber sitelerinin, Brezilya'nın G1 sitesinin CENIPA kaynaklarına dayandırdığı haberinden aktardığına göre, uçağın iki kara kutusu, 1 Ocak'ta Brezilya'ya ulaştı.

CENIPA uzmanlarınca hemen incelenmeye başlanan kara kutulardaki veriler, 4 Ocak'ta toplandı ve doğrulandı.

Kayıt cihazlarının analizleri 6 Ocak'ta tamamlandı ve veriler Kazakistanlı yetkililere iletildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, daha önce uçağın kara kutularının Brezilya'ya gönderilmesi kararı aldıklarını ve bunun kazayla ilgili soruşturmanın objektifliğini ve tarafsızlığını sağlamak için alınan tek doğru karar olduğunu belirtmişti.

Kazakistan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Talgat Lastayev de standartlara göre soruşturmanın ön veya ara sonuçlarının kazadan sonra 30 günde açıklanacağını söylemişti.

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AZARBAYCAN UÇAĞININ KAZAKİSTAN'DA DÜŞMESİ

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aliyev ile telefonla görüşerek, AZAL'a ait uçağın düşürüldüğü "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür dilemişti.

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#Aazerbaycan#Uçak#Kara Kutu

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