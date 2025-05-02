Dürzi gerilimi yatıştı.... Suriye’den dış müdahale çağrısına tepki

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Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Suriye topraklarında şiddet eylemlerine katılan ve yasadışı faaliyetlerde bulunan grupların ‘uluslararası koruma’ talep eden çağrılarını reddediyoruz” dendi. Yaşanan gerilim sonrası Dürzi toplumunun bazı liderleri, İsrail’in müdahale etmesi gerektiğini söylemişti.

İngiltere merkezli Suriye İnsanhakları Gözlemevi, son iki günde aralarında sivillerin de olduğu 73 kişinin yaşamını yitirdiğini duyururken, Suriye’nin devlet haber ajansı SANA, Şam kırsalı, Süveyda ve Kuneytra valileri ile bazı Dürzi kanaat önderleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı. Mart ayında atanan Suriye Başmüftüsü Şeyh Usame El Rıfai de intikam çağrılarından uzak durulması uyarısında bulundu.

ANKARA’DAN ŞAM’A DESTEK

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Öte yandan Türk Dışişleri kaynakları da Suriye ile ilgili yaptıkları açıklamalarda Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü hedef alan, egemenliğini zedeleyecek, Suriye’de merkezi otorite dışında silah taşıma imkânı verecek ve terör örgütlerinin devamını sağlayacak hiçbir girişimi kabul etmediğinin altını çizdi.