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Dürzi gerilimi yatıştı.... Suriye’den dış müdahale çağrısına tepki

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#SURİYE#Dürzi Çeteler#Suriye
Dürzi gerilimi yatıştı.... Suriye’den dış müdahale çağrısına tepki
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 07:00

SURİYE’de Dürzi bir lidere ait olduğu öne sürülen ve Hz. Muhammed’e hakaretler içeren ses kaydının ardından Şam’ın güneyinde güvenlik güçleriyle Dürzi çeteler arasında yaşanan çatışmaların sona ermesiyle Suriye’deki yeni yönetim “dış müdahale’ çağrılarına tepki gösterdi.

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Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Suriye topraklarında şiddet eylemlerine katılan ve yasadışı faaliyetlerde bulunan grupların ‘uluslararası koruma’ talep eden çağrılarını reddediyoruz” dendi. Yaşanan gerilim sonrası Dürzi toplumunun bazı liderleri, İsrail’in müdahale etmesi gerektiğini söylemişti.

İngiltere merkezli Suriye İnsanhakları Gözlemevi, son iki günde aralarında sivillerin de olduğu 73 kişinin yaşamını yitirdiğini duyururken, Suriye’nin devlet haber ajansı SANA, Şam kırsalı, Süveyda ve Kuneytra valileri ile bazı Dürzi kanaat önderleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı. Mart ayında atanan Suriye Başmüftüsü Şeyh Usame El Rıfai de intikam çağrılarından uzak durulması uyarısında bulundu.

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Öte yandan Türk Dışişleri kaynakları da Suriye ile ilgili yaptıkları açıklamalarda Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü hedef alan, egemenliğini zedeleyecek, Suriye’de merkezi otorite dışında silah taşıma imkânı verecek ve terör örgütlerinin devamını sağlayacak hiçbir girişimi kabul etmediğinin altını çizdi.

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#SURİYE#Dürzi Çeteler#Suriye

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