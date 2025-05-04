Dürzi bahanesiyle İsrail, Suriye’de işgali genişletiyor

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İsrail, Suriye’deki Dürzi azınlığının şikayetlerini öne sürerek Suriye’deki işgalini genişletiyor. Önceki gece Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yakın bir bölgeyi bombalayarak yeni yönetime mesaj veren İsrail ordusu, dün de ülkenin birçok kentine hava saldırıları düzenledi. Şam’ın Haresta ile Tel Mınin bölgelerini vuran İsrail uçakları, Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra’daki askeri bölgeleri de hedef aldı. Suriye devlet ajansı SANA, Şam kırsalında düzenlenen saldırılarda bir sivilin öldüğünü, Hama’da ise dört kişinin yaralandığını açıkladı.

DÜRZİ KÖYLERİNE YASAK

İsrail ordusu dün kara birliklerinin “Suriye’nin güneyine konuşlandırıldığını ve düşman güçlerin bölgeye ve Dürzi köylerine girmesini önlemek için hazırlandığını” duyurdu. Açıklamada “Ordu gelişmeleri izlemeye devam ederken, savunma ve farklı senaryolar için hazırlıklarını sürdürüyor” dendi. Dürzi bir yetkili, İsrail’in askeri varlığının, Beşar Esad’ın devrilmesi sonrasında Golan Tepeleri’nin eteğinde mevziler kurduğu Kuneytra vilayetiyle sınırlı olduğunu sözlerine ekledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti, daha önce Şam’ın güneyinin silahtan arındırılmış bölge olmasını istediğini ilan etmişti. Öte yandan son saldırılar sırasında İsrail’e ait bir helikopterin, Esad rejiminin üç eski subayı ile üç Dürzi milis liderini tahliye etmek için Süveyda’ya iniş yaptığı ve ardından Golan Tepeleri’ndeki üsse doğru hareket ettiği iddia edildi.

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TEL AVİV LİSTE HAZIRLAMIŞ

İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları aralıksız sürerken İsrail’in kamu yayıncısı Kan, Savunma Bakanlığı’nın Suriye’de hedef alınabilecek hükümet binalarının ve askeri tesislerin listesini oluşturduğunu öne sürdü. Hükümetin, Suriye’deki yeni yönetime Dürzilere zarar verilmemesi yönünde kesin bir mesaj vermek üzere daha fazla hedefe saldırı düzenlemeye hazırlandığını aktaran Kan, İsrail’in Dürzilerin yaşadığı kentleri, Suriye’nin güneyinde oluşturduğu güvenlik bölgesinin bir parçası saydığını iddia etti.

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DÜRZİLERİ KIŞKIRTIYOR

Dürzilerin Suriye’de en yoğun yaşadığı kent olan Ürdün sınırındaki Süveyda kentinin Valisi Mustafa Bekkur ise çatışmaların ardından Dürzi toplumu ile Şam arasında imzalanan anlaşmanın dış desteği reddettiğini ve Dürzilerin yüzünün Şam’a dönük olduğunu teyit ettiğini açıkladı. Dürzi toplumunun yüzde 90’ının Suriye’ye sadakat gösterdiğinin altını çizen Bekkur, varılan anlaşmanın; Şam yönetimini eleştiren Suriye’deki Dürzi toplumunun lideri Hikmet el Hicri’nin de katıldığı toplantıda oy birliği ile kabul edildiğini hatırlattı. Bekkur, anlaşma gereği kentteki güvenlik güçlerinin çoğunun Dürzilerden oluşacağını da belirtti.

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BM’DEN TEPKİ GELDİ

İsrail’in hava saldırılarına Birleşmiş Milletler’den (BM) tepki geldi. BM’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, dün yaptığı açıklamada İsrail’e Suriye’ye yönelik saldırılarını derhal durdurması çağrısında bulundu. Şam yönetimine de seslenen Pedersen, sivillerin korunmasını sağlamak, sükuneti tesis etmek ve toplumsal gerginliği kışkırtmayı önlemek için acil önlemler alınması gerektiğini belirterek bu konuda devam eden çabaları desteklediğini dile getirdi.

ZİYARETİNİ ERTELEDİ

Öte yandan Netanyahu’nun 8 Mayıs’ta Azerbaycan’a yapacağı ziyaret ertelendi. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Azerbaycan’a daha sonra gideceği belirtildi. Bakü’ye ziyaretin, Gazze Şeridi ve Suriye’deki gelişmeler ile yoğun diplomatik ve güvenlik programı nedeniyle ertelendiği ifade edildi.

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DÜRZİLER BÖLÜNMÜŞ DURUMDA: ŞARA, CANPOLAT’I KABUL ETTİ

Suriye yönetimi ise İsrail’in Dürzi toplumunu bahane ederek ülkeye askeri müdahalede bulunmasının önüne geçmek için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, dün Lübnan’daki Dürzi toplumunun lideri Velid Canpolat’ı Şam’da konuk etti. Canpolat, İsrail’in saldırılarını kınarken Arap ülkelerini ve uluslararası toplumu, Suriye’yi desteklemeye ve yanında durmaya davet etti. Diğer yandan İsrail’deki Dürzi topluluğunun lideri Muvaffak Tarif ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya, İsrail’in son birkaç gün içinde Suriye’deki Dürzi topluluğuna verdiği destekten dolayı minnettar olduğunu söyledi. Tarif, hava saldırıları da dahil olmak üzere söz konusu adımların, İsrail’in Dürzi topluluğunun güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını yeni Suriye rejimine gösteren caydırıcı bir mesaj olduğunu ifade etti.

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Bilgi notu: İsrail, Şam’daki yeni yönetimin güçlenmesini önlemek için, adını ‘azınlıklar ittifakı’ koyduğu bir strateji izliyor. Netanyahu hükümeti, bu stratejiye göre Suriye’deki Dürzi, Kürt ve Alevilerin hâmiliğine soyunuyor.