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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 01.09.2021 - 14:32 | Son Güncelleme:

Durumu geç fark ettiler... Aşıdan çıkan madde herkesi şoke etti!

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Durumu geç fark ettiler... Aşıdan çıkan madde herkesi şoke etti!

Koronavirüs salgınına karşı elimizdeki en güçlü silah olan aşılar dünya genelinde uygulanmaya devam ediyor. Sağlık kurumlarından ve hükümetlerden güvenlik onayı alıp kullanıma giren bu kovid-19 aşılarından biri de Moderna aşısı. Yaygın olarak sorunsuz uygulanan aşıyla ilgili Japonya'da yaşananlar ise büyük şaşkınlığa yol açtı.

Koronavirüs tüm dünyaya kâbus gibi yayılıp sayısız insanın hayatına mal olmaya başladıktan sonra bilim insanlarının hızlı ve özverili çalışmaları sonucu geliştirilen Kovid-19 aşıları şu anda virüse karşı elimizdeki en büyük silah. Güvenlik testlerini geçen ve dünyada yaygın şekilde kullanılan bu aşılardan biri de ABD'li Moderna firmasının mRNA bazlı aşısı Moderna.

Moderna, Japonya'da da uygulanan aşılardan bir tanesi. Ancak dikkatli bir eczacının fark ettiği tuhaf durum ülkeyi paniğe sevk etti.

Durumu geç fark ettiler... Aşıdan çıkan madde herkesi şoke etti

Ülkenin Kanagawa bölgesinde bir eczacı aşıların son kontrolünü yaptığı sırada minik şişede siyah parçacıklar gördü. Yetkililer tarafından doğrulanan olay sonrası bu parti aşıların geri kalanı beklemeye alındı.

Ancak olayın ortaya çıkmasından önce 3 bin 790 kişiye çoktan bu aşılar yapılmıştı.

Durumu geç fark ettiler... Aşıdan çıkan madde herkesi şoke etti

Olayın Japonya'nın 1.63 milyon doz Moderna aşısının kullanımını kirlenme (kontaminasyon) nedeniyle askıya almasından bir hafta sonra gerçekleşmesi de dikkat çekti.

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Bu aşı partisinin ülkedeki dağıtımını üstlenen firma içinde siyah parçacıklar bulunan aşı şişesini incelemeye aldı.

Japon medyası şu ana kadar bu durumla ilgili herhangi bir sağlık riskine rastlanmadığını ve tehlikeli bir durum olmadığını duyurdu.

Aşıyı Japonya'da satan ve dağıtan Takeda Pharmaceutical isimli şirket yaklaşık 560 bin şişelik bir partinin bazı dozlarında "yabancı maddeler" bulunduktan sonra geçen hafta üç seri aşıyı beklemeye almıştı.

Durumu geç fark ettiler... Aşıdan çıkan madde herkesi şoke etti

Japonya Sağlık Bakanlığı ise dün yaptığı açıklamada bazı aşı şişelerinde bulunan yabancı maddelerin uygulama esnasında enjektör iğnelerinin yanlış şekilde kullanılmasından kaynaklandığını iddia etti.

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Japonya, önce Tokyo Olimpiyatları sonrasında ise Paralimpik Oyunlarına ev sahipliği yaparken ülkede Kovid-19 vakalarında belirgin bir artış gözleniyor.

Ülkede aşılamada beklenenden yavaş ilerliyor. Japon halkının yüzde 40'ından biraz fazlası tam olarak aşılanmış durumda. Halkın yaklaşık yüzde 50'si de bir doz aşı oldu.

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