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Durum tahmin edilenden kötü: Avrupa'daki sellerde ölü sayısı 20'ye çıktı

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#Avrupa#Sel#Can Kaybı
Durum tahmin edilenden kötü: Avrupadaki sellerde ölü sayısı 20ye çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 15:14

Avrupa ülkeleri Romanya, Avusturya, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.Polonya'da hükümet, sellerden en çok etkilenen güney bölgelerde "doğal afet" durumu ilan etti. Macaristan, Polonya ve Çekya'da vatandaşlar da selle mücadele çalışmalarına gönüllü katıldı, binlerce kişi tahliye edildi.

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Avrupa'yı etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtınalar, kıta genelinde geniş çaplı sellere yol açarken, hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor.

Romanya'da ölü sayısı 7'ye yükseldi. Avusturya'da sellerden hayatını kaybedenlerin sayısı 5 oldu. Çekya'da ise güncellenen ölü sayısı 3 olarak açıklandı. Polonya'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

DURUM TAHMİN EDİLENDEN KÖTÜ

Macaristan ve Polonya'da nehir setlerini kum torbalarıyla güçlendirmek için askerler görevlendirildi. İki ülkede birçok tarihi yapı geçici olarak kapatıldı.

Polonya'da hükümet, sellerden en çok etkilenen güney bölgelerde "doğal afet" durumu ilan etti.

Durum tahmin edilenden kötü: Avrupadaki sellerde ölü sayısı 20ye çıktı

Macaristan, Polonya ve Çekya'da vatandaşlar da selle mücadele çalışmalarına gönüllü katıldı, binlerce kişi tahliye edildi.

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Bu arada sellerden etkilenen Avrupa ülkelerinden durumun tahmin edilenden daha kötü olduğu yönünde açıklamalar geldi.

Medyada yer alan fotoğraflarda insanların botlar yardımıyla tahliye edildiği, birçok kentin sular altında kaldığı görüldü.

Avrupa'daki şiddetli yağışların İtalya'yı da etkisi altına alması bekleniyor. Batı Balkan ülkeleri Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya'da bir hafta içerisinde yağışların sellere neden olabileceği yönünde endişeler dile getirildi.

Durum tahmin edilenden kötü: Avrupadaki sellerde ölü sayısı 20ye çıktı


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#Avrupa#Sel#Can Kaybı

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