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Dürüm döneri babası keşfetmiş... 'Kim' inanır buna

#Kim Jong-İl#Dürüm Döner#Kuzey Kore
Dürüm döneri babası keşfetmiş... Kim inanır buna

Kuzey Kore’de yayınlanan bir propaganda videosunda, döner dürüme benzer bir yiyeceğin, 2011 yılında eski Devlet Başkanı Kim Jong-il tarafından geliştirildiği iddia edildi.

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Uzun yıllardır gıdaya erişim sorunları yaşayan ve özellikle COVID-19 pandemisinin patlak vermesinden sonra kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kuzey Kore’de garip bir propaganda kampanyası yürütülüyor. Bir hükümet sözcüsü, devlet yayın organlarından The Rodong Sinmun gazetesine mevcut Lider Kim Jong-un’un babası Kim Jong-il’in “buğday dürümleri” adı verilen bir yiyecek icat ettiğini ve ülkedeki gıda kıtlığına rağmen satışların patladığını yazdı.

Dürüm döneri babası keşfetmiş... Kim inanır buna

SICAK ÇAYLA TÜKETİN

Konuya ilişkin bir propaganda videosu da yayınlanırken, yazıda bahsi geçen “buğday dürümlerinin” daha çok dönere olan benzerliği dikkat çekti. İngiliz basınında da yer alan haberde dürümlerin Meksika mutfağındaki burrito’dan çok dönere benzediği yorumu yapıldı. Ülkenin başkenti Pyongyang’da bulunan Kumsong gıda fabrikasının dışında dürümleri yiyen Kuzey Korelilerin gösterildiğini videoda, Korelilere dürümleri sıcak çay ya da maden suyuyla tüketmeleri tavsiye edildi. Baba Kim’in dürümlerin hazırlandığı bir mutfaktaki teftişinin de gösterildiği videoda, dürümler için döner kesen makinelerin görüntüleri de yer aldı.

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Dürüm döneri babası keşfetmiş... Kim inanır buna
Eski Devlet Başkanı Kim Jong-il, döner dürümlerin hazırlandığı bir mutfağı teftiş ederken...

AZ YEME ÇAĞRISI 

Birleşmiş Milletler geçtiğimiz ekim ayında yayınladığı bir rapor Kuzey Kore’de insanların ciddi bir açlık sorunuyla karşı karşıya kalabilecekleri uyarısını yapmıştı. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ise bu soruna çare olarak kemer sıkma politikasını önermiş ve halka 2025’e kadar az yeme çağrısı yapmıştı.

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#Kim Jong-İl#Dürüm Döner#Kuzey Kore

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