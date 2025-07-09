Dünyayı tehdit eden sessiz katil: Önlem alınmazsa milyonlarca can alabilir... H. pylori nedir?

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Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), 2008-2017 yılları arasında doğan küresel nüfusta Helicobacter pylori (H. pylori) enfeksiyonuna bağlı 12 milyon mide kanseri vakası beklendiğini açıkladı. Bu rakam, H. pylori’nin mide kanserlerinin dörtte üçünden fazlasına neden olabileceği anlamına geliyor.

H. PYLORİ NASIL BULAŞIR?

Uzmanlara göre H. pylori, hasta bireylerle temas, düşük hijyen koşulları, kirli su ve gıdalar aracılığıyla bulaşıyor.

İngiltere'de her yıl teşhis edilen 6.500 mide kanseri vakasının %41’inin bu bakteriden kaynaklandığı belirtiliyor. Araştırmalar, H. pylori taşıyıcılarında mide kanseri riskinin 6 kat arttığını; ancak antibiyotik tedavisiyle bu riskin büyük ölçüde azaltılabileceğini ortaya koyuyor.

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KÜRESEL ÇÖZÜM: TARAMA PROGRAMLARI ŞART!

Nature Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışmada, IARC bilim insanları enfekte bireylerin tespit edilip erken tedaviye ulaşabilmesi için hükümetlere tarama testlerine daha fazla yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

IARC Gastrik Kanser Önleme Ekibi Lideri ve çalışmanın baş yazarı Dr. Jin Young Park, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sağlık otoriteleri, H. pylori tarama ve tedavi programlarını acilen hayata geçirmeli. Pilot projelerle erken teşhis stratejileri oluşturulmalı.”

Çalışma kapsamında ekip, 2022 yılında 185 ülkedeki mevcut mide kanseri oranlarını inceledi ve bu veriler üzerinden gelecek yıllardaki vaka sayısını tahmin etti. Yapılan hesaplamalara göre, gerekli önlemler alınmadığı takdirde milyonlarca kişi H. pylori nedeniyle mide kanserine yakalanabilir.

Ayrıca araştırmacılar, etkili tarama programlarının başlatılması halinde mide kanseri vakalarının küresel düzeyde %75 oranında önlenebileceğini belirledi.

İNGİLTERE’DE H. PYLORİ KAYNAKLI ENFEKSİYONLAR AZALIYOR

İngiltere'deki kanser araştırmaları merkezi (CRUK) verilerine göre, İngiltere’de H. pylori kaynaklı enfeksiyonlarda düşüş yaşanıyor. Son 10 yılda mide kanseri vakaları %25’ten fazla azaldı ve bu düşüşün devam etmesi bekleniyor. Vakaların yarısından fazlasının önlenebilir faktörlere bağlı olduğu ifade ediliyor.

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CRUK Sağlık Bilgilendirme Müdürü Dr. Rachel Orritt, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“H. pylori, İngiltere’de büyük bir endişe kaynağı değil. Sigarayı bırakmak, sağlıklı beslenmek, alkolü azaltmak ve ideal kiloyu korumak kanser riskini azaltmada daha etkili.”

MİDE KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uzmanlar, mide kanserine dair belirtilerin dikkate alınması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Mide kanserinin yaygın belirtileri şunlardır:

Mide yanması

Reflü

Yutma güçlüğü

Mide bulantısı

Hazımsızlık

Aşırı gaz çıkarma

Yemek yerken çabuk doygunluk hissi

Bu belirtiler başka sağlık sorunlarından da kaynaklanabilir ve herkeste görülebilir. Ancak uzmanlar, bu şikayetlerin 3 haftadan uzun sürmesi halinde mutlaka bir doktora başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Diğer önemli belirtiler ise:

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İştah kaybı

İstemeden kilo verme

Mide ağrısı

Midenin üst kısmında yumru hissi

Aşırı yorgunluk

H. pylori, dünya genelinde mide kanserinin en yaygın nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak erken tarama ve yaşam tarzı değişiklikleriyle bu risk büyük ölçüde azaltılabilir.

Dünyada Durum Ne?

Verilere göre, her gün yaklaşık 18 İngiliz ve 83 Amerikalıya mide kanseri teşhisi konuluyor.

Hastalık, Birleşik Krallık'ta her yıl 4.200’den fazla kişinin ölümüne yol açarken, ABD’de bu sayı yaklaşık 11.000 olarak kaydediliyor.

Uzmanlar, mide kanseri tanısı alan her altı hastadan yalnızca birinin, teşhis konulduktan 10 yıl sonra hâlâ hayatta olmasının beklendiğini belirtiyor.

Birleşik Krallık'ta her 92 erkekten ve her 170 kadından birinin yaşamı boyunca mide kanserine yakalanacağı tahmin ediliyor.