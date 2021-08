Dünyayı şoke eden cinayet! Belçika’nın F1 yöneticisi kocası tarafından öldürüldü

Belçika'da işlenen bir çifte cinayet ve intihar vakası manşetlere taşınınca sadece ülkeyi değil dünyayı sarstı. Belçika’nın Formula 1 yöneticisi Nathalie Maillet, kendisini kıskanan kocası tarafından öldürüldü.

51 yaşındaki Nathalie Maillet, Belçika'nın Gouvy şehrindeki evinde silahla vurulmuş olarak bulundu. Maillet'nin yanında sevgilisi olduğu iddia edilen 53 yaşındaki Ann Lawrence Durviaux da vardı.

Belçika polisinin yaptığı açıklamada Nathalie Maillet'nin kocası Franz Dubois, karısını ve sevgilisini yatakta birlikte gördükten sonra önce iki kadını sonra da kendisini vurdu.

Savcılık açıklamasında ise şu ifadeye yer verildi: Saat 00.10'da iki kadın ve bir erkeğin cesetleri Gouvy'deki bir evde bulundu. Üç kişi de aldıkları silah yaralarıyla ölmüştü.

The thoughts of everybody at Aston Martin Cognizant F1 Team are with the grieving family and friends of Nathalie Maillet.



Nathalie was CEO at Circuit de Spa Francorchamps and a highly respected figure in the sport.



Her loss will be felt by the entire motorsport community. 💚 https://t.co/GokEfSaY0Y