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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 18.08.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

Dünyayı şoke eden cinayet! Belçika’nın F1 yöneticisi kocası tarafından öldürüldü

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Dünyayı şoke eden cinayet! Belçika’nın F1 yöneticisi kocası tarafından öldürüldü

Formula 1 dünyası kan donduran bir cinayet haberiyle sarsıldı. Belçika’nın Formula 1 yöneticisi Nathalie Maillet, kocası tarafından vahşice katledildi. Cinayetin sebebi kocasının Maillet'nin kariyerini ve kendisini kıskanması olarak açıklandı.

Belçika'da işlenen bir çifte cinayet ve intihar vakası manşetlere taşınınca sadece ülkeyi değil dünyayı sarstı. Belçika’nın Formula 1 yöneticisi Nathalie Maillet, kendisini kıskanan kocası tarafından öldürüldü.

51 yaşındaki Nathalie Maillet, Belçika'nın Gouvy şehrindeki evinde silahla vurulmuş olarak bulundu. Maillet'nin yanında sevgilisi olduğu iddia edilen 53 yaşındaki Ann Lawrence Durviaux da vardı.

Belçika polisinin yaptığı açıklamada Nathalie Maillet'nin kocası Franz Dubois, karısını ve sevgilisini yatakta birlikte gördükten sonra önce iki kadını sonra da kendisini vurdu.

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Dünyayı şoke eden cinayet Belçika’nın F1 yöneticisi kocası tarafından öldürüldü

Savcılık açıklamasında ise şu ifadeye yer verildi: Saat 00.10'da iki kadın ve bir erkeğin cesetleri Gouvy'deki bir evde bulundu. Üç kişi de aldıkları silah yaralarıyla ölmüştü.

Cinayetin Franz Dubois'nın kendi silahıyla işlendiği düşünülüyor.

Cinayete kurban giden Maillet ile Durviaux’nun bir süredir sevgili olduğu iddia ediliyor. Polis, cinayette kıskançlık üzerinde dursa da bunun sebebi iki kadının sevgili olmasından ziyade kocasının kariyerini kıskanması sebebiyle işlendiği düşünülüyor.

Dünyayı şoke eden cinayet Belçika’nın F1 yöneticisi kocası tarafından öldürüldü

17 yıldır evli olan çiftin bu konuda sıkıntılar yaşadığı ve Nathalie Maillet'nin hem F1 pilotu hem de yöneticisi olarak gösterdiği başarıların, aynı sektörde çalışan ve bu başarıların yanına bile yaklaşamayan kocası Franz Dubois tarafından kıskanıldığı ülke yerel basınında en çok konuşulan konulardan biri.

Formula 1 camiası dünya çapında tanınan ve sevilen yöneticilerinin ölümünün ardından sosyal medyadan sayısız masajlarla Nathalie Maillet'ye olan sevgilerini paylaştı.

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