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Dünya
Reuters
Haber Giriş: 03.05.2020 - 18:01,Son Güncelleme:

Dünyayı şaşkına çeviren görüntü! Plajlar doldu taştı…

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Dünyayı şaşkına çeviren görüntü! Plajlar doldu taştı…
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp dünyayı saran koronavirüsün etkileri sürerken Hong Kong'dan gelen görüntüler herkesi şaşırttı. İki haftadır yerel vaka görülmeyen Hong Kong'da halk plajlara akın etti.

Çin'e bağlı özerk şehir Hong Kong'da hafta sonu plajlar doldu. Reuters haber ajansı, iki haftadır hiçbir yerel vakanın görülmediği Hong Kong'da insanların plajlara akın ettiğini bildirdi.

11 Nisan'dan bu yana çoğunluğu yurt dışından gelenler olmak üzere Hong Kong'da yalnızca 39 vaka belirlendi. Geçtiğimiz yılı gösterilerle geçiren özerk şehirde, koronavirüse yakalanan 1040 kişiden 879'u iyileşti.

Dünyayı şaşkına çeviren görüntü Plajlar doldu taştı…

Dünyayı şaşkına çeviren görüntü Plajlar doldu taştı…

Dünyayı şaşkına çeviren görüntü Plajlar doldu taştı…



 

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