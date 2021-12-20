Dünyayı sarsan taciz skandalı... Ve ünlü tenisçi Peng konuştu

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Dünya haftalardır çift kadınlar eski dünya şampiyonu Çinli tenisçi Peng Shuai'yi konuşuyor.

2013 ile 2018 yılları arasında Çin'de başbakan yardımcılığı görevinde bulunan Zhang Gaoli tarafından taciz edildiğini açıklayan 35 yaşındaki bu açıklamasının ardından kayıplara karışmıştı.

Geçtiğimiz günlerde 'iyi olduğunu' belirten bir paylaşım yapan tenisçi yeni röportajında ezber bozan ifadeler kullandı.

Tartışmaların patlak verdiği Kasım ayından bu yana ilk medya röportajı olduğu düşünülen bu röportajda Peng, cinsel saldırı suçlamasında bulunmayı reddetti.

Singapur gazetesi Lianhe Zaobao'ya konuşan Peng, 'Öncelikle son derece önemli bir noktayı vurgulamam gerekiyor, kimsenin bana cinsel saldırıda bulunduğunu söylemedim ya da yazmadım, bu noktayı açıkça vurgulamam gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşımı ile ilgili 'yanlış anlaşılmalar' olduğunu söyleyen Peng'in bu açıklamaları 'baskı altında mı konuştu' sorusunu akıllara getirdi.

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PAYLAŞIMI HEMEN SİLİNDİ

75 yaşındaki Gaoli hakkındaki iddialarını Çin'de bir hayli popüler olan sosyal medya platformu Weibo'da paylaşan tenisçinin bu mesajı dakikalar içerisinde silinmişti.

Devlet kontrolünde olduğu sıkça dile getirilen platformun bu adımına rağmen Shuai'nin paylaşımının ekran görüntüleri internette yayılmış ve kısa sürede dünya gündemine oturmuştu.

TENİS KELİMESİ BİLE YASAKLANDI

Bu paylaşımın ardından platformda 'tenis' kelimesi bile sansürlenerek konu hakkında paylaşım yapılmasının önüne geçilmişti.

Çift kadınlarda 2013'te Wimbledon, 2014'te Fransa Açık'ta zafere ulaşan Shuai, o yıllarda dünya sıralamasının zirvesine yerleşmişti.

Peng, bu başarıya ulaşan ilk Çinli tenisçi olarak tarihe geçmişti.