Dünyayı sarsan suikastta yeni detay... Shinzo Abe cinayetinin sebebi açığa çıktı!

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Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken, suikasta dair detaylar da netleşmeye başladı. Japonya yargı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 41 yaşındaki saldırgan Tetsuya Yamagami ilk ifadesinde cinayeti neden işlediğini anlattı.

Saldırganın polis ifadesine ulaşan Japon gazetelerine göre şüpheli, saldırıyı Abe'ye duyduğu hınç yüzünden işlediğini söyledi.

Habere göre saldırganın annesi, Abe'nin destek verdiği bir dini örgüte üye olup parasını kaptırdı. Bunun üzerine ailesinin dağıldığını iddia eden saldırgan, Abe'yi siyasal görüşü nedeniyle değil, kişisel nedenlerle öldürdüğünü itiraf etti.

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SUİKAST SEBEBİ 'KİŞİSEL'

Japon polisi bu dini örgütün ismini açıklamamakla beraber sosyal medyada dolaşan haberlerde Abe'nin Unification Church (Birleştirme Kilisesi) adıyla kendini mesih ilan eden Sun Myung Moon tarafından kurulan ve Moonies denilen tartışmalı bir kültün organizasyonlarında konuşmalar yaptığı aktarılıyor.

Annesinin söz konusu gruba yaptığı maddi bağışlar sonucu iflasa sürüklenmesinden etkilenen saldırganın, grubu desteklediğini iddia ettiği Abe'ye yönelik saldırıyı da bu nedenle gerçekleştirdiğini ifade ettiği belirtildi. Saldırganın evinde yapılan aramada ise, suikastta kullanılana benzer el yapımı farklı silahlar ele geçirildi. Olay yerinden servis edilen bu fotoğraf adeta tüm dünyanın kanını dondurdu

ÖLÜM NEDENİ KESİNLEŞTİ

Saldırının ardından yapılan detaylı incelemelerde Abe'nin kesin ölüm nedeni de resmiyet kazandı.

Japonya polisi, otopsi sonuçlarına göre Abe'nin köprücük kemiğinin altındaki atardamara zarar veren kurşun nedeniyle kan kaybı sonucu yaşamını yitirdiğinin tespit edildiğini duyurdu.

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Saldırının öldürme niyetiyle yakın mesafeden gerçekleştirildiğini göz önünde bulunduran emniyet güçlerinin, eylemin "iyi planlanmış" olduğu ihtimali üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.

Ayrıca saldırıda kullanılan el yapımı silahın 40 santimetre namlu uzunluğunda olduğu kaydedildi. Shinzo Abe, uzun yıllardır Japonya siyasetine yön vermiş bir isimdi

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İHMAL ŞÜPHESİ

Amatör kameralara da yansıyan görüntülerin ardından gündeme gelen "güvenlik zafiyeti" iddiaları Japonya Ulusal Polis Teşkilatı'nı (NPA) harekete geçirdi.

Abe suikastında koruma polislerinin ihmalinin bulunup bulunmadığını belirlemek üzere soruşturma başlatılacağı açıklandı. Saldırganın eski başbakanın 2-3 metre arkasına kadar sokulabilmesi ise ciddi bir güvenlik zafiyeti olarak tartışılıyor.

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Japonya’da meclis seçimleri öncesi Liberal Demokrat Partinin adaylarını desteklemek için seçim kampanyalarına katılan Abe, dün yerel saatle 11:30’da ülkenin batısındaki Nara kentinde bir konuşma yapıyordu. Konuşma esnasında Abe’nin arkasında bulunan saldırgan kısa mesafeden ev yapımı bir silahla Abe’ye iki el ateş etti.

Boynundan vurulan Abe, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası korumalar saldırganı yere indirirken, saldırganın kaçmaya teşebbüs etmediği görüldü. Abe’yi vuran şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Abe'nin katili saldırıdan sonra kaçmaya çalışmadı ve güvenlik güçleri tarafından böyle yakalandı

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KORUMA SKANDALI MI?

Saldırganın rahatça Abe’nin yakınına gelmesi ve ateş etmesi, ülkede silah kullanımı ve silahlı saldırıların olmamasının getirdiği hazırlıksızlığa bağlanıyor. Bazı fotoğraflarda, saldırganın Abe’nin sadece birkaç metre arkasında olduğu görülebiliyor. Bu durum Japonya’da tepkiye neden olurken, polisin basın toplantısında, "Neden insanların Abe konuştuğu esnada arkasında bulunmasına izin verildiği" sorusu gündeme geldi. Yaşananın ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğu ifade ediliyor.