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Dünyayı sarsan görüntüler! Polis 14 yaşındaki çocuğu 'yanlışlıkla' böyle vurdu

#ABD#Polis#Dünya

ABD'nin Los Angeles kentinde polisin, bir giyim mağazasında saldırganı hedef alarak ateşlediği kurşunların 14 yaşındaki kıza isabet ettiği anların görüntüleri paylaşıldı.

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ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde 23 Aralık'ta polisin, bir giyim mağazasında kadına saldıran şahsa ateş etmek istediği sırada soyunma odasında olan 14 yaşındaki bir çocuğu yanlışlıkla vurarak öldürmüştü.

Ülkeyi sarsan olayın güvenlik ve polis kamerası görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. Görüntülerde alışveriş merkezine bisikletiyle giren saldırganın insanlara bisiklet kilidi ile saldırmaya başladığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, giyim mağazasındaki saldırganın bulunduğu yere doğru yöneldi.

Polislerden biri saldırganı görür görmez 3 el ateş etti. O anlar polisin vücut kamerasına saniye saniye yansıdı. Ancak polis kurşunlarından biri, annesiyle birlikte soyunma kabininde kıyafet deneyen 14 yaşındaki bir kız çocuğuna isabet etti.

Dünyayı sarsan görüntüler Polis 14 yaşındaki çocuğu yanlışlıkla böyle vurdu

KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

14 yaşındaki kurbanın kimliği Valentina Orellana-Peralta olarak açıklanırken, kurşunun göğsüne isabet ettiği kaydedildi.

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Polis tarafından vurulan saldırganın da olay yerinde hayatını kaybeden 24 yaşındaki Daniel Elena Lopez olduğu aktarıldı. San Francisco polis komisyonu üyesi John Hamasaki, "Videoda, polis memurunun yaptığı gibi ateş açmayı haklı gösterecek hiçbir şey yoktu. Videoyu görünce şok oldum. Ölümcül güç, masadaki son seçenek" ifadelerini kullandı.

Dünyayı sarsan görüntüler Polis 14 yaşındaki çocuğu yanlışlıkla böyle vurdu

Hamasaki, polisin bir durumu önce komutlarla kontrol etmeye çalışmak üzere eğitildiğini kaydetti. Hamasaki ayrıca, cinayetten önce durumun yatıştırılması için saldırganla iletişim kurmak için çok az çaba harcandığının göründüğünü belirtti.

NE OLMUŞTU?

Los Angeles'ta bir giyim mağazasında 24 Aralık'ta yaşanan olayda, mağaza içinde bulunan bir kadın tanımadığı bir adam tarafından saldırıya uğramış, olay yerine polisin gelmesiyle saldırıya uğrayan kadın yaralı olarak kurtarılmıştı. Polis saldırgana ateş ettiği sırada soyunma odasında olan 14 yaşındaki kızı yanlışlıkla vurmuştu. Kurşunun soyunma kabininin duvarını delerek küçük kıza isabet ettiği açıklanmıştı.

Dünyayı sarsan görüntüler Polis 14 yaşındaki çocuğu yanlışlıkla böyle vurdu

Los Angeles Polisi Yüzbaşı Stacy Spell, polislerin kadının saldırıya uğradığı için orada olduğunu ve saldırganın kadını öldürmesini engellemek için ateş açtıklarını söylemişti.

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