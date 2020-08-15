Dünyayı sarsan George Floyd cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden Amerikalı George Floyd'un son anlarına dair yeni bir görüntü daha yayınlandı.

George Floyd'u gözaltına alan polislerden Tou Thao'ya ait vücut kamerası görüntüleri mahkeme kararıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Görüntülerde olay yerindeki vatandaşların Floyd'un nefes alamadığını söylemesine rağmen polisin Floyd'a müdahale etmediği ve yardım etmek isteyenleri de oradan uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.





‘NABZINI KONTROL EDİN'

ABD'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta Floyd'u gözaltına alan polis memurları arasındaki Tou Thao'nun vücut kamerasına ait görüntülerde Derek Chauvin, Thomas Lane ve J. Alexander Kueng adlı polis memurları Floyd'a önce devriye aracı içinde ardından yerde baskı uyguluyor.

Thao ise bir süre sonra çevrede oluşan kalabalığa müdahale ediyor. Floyd ise dakikalarca ‘nefes alamıyorum' diye bağırmaya devam ediyor. Çevrede bulunanlardan Minneapolis İtfaiye Departmanı'ndan ilk yardım uzmanının Floyd'un nabzının kontrol edilmesi, tepki vermediğini söylemesine rağmen her hangi bir işlem yapılmıyor.

Çevredeki vatandaşlardan diğeri ise Floyd'un boynuna bastırılmasına göz mü yumulacağını soruyor. Polis memuru Thao ise konuşmayacağını söylüyor.

ABD'de siyahi George Floyd polis tarafından gözaltına alındığı sırada polisin dizi ile boynuna baskı uygulaması sonucu nefessiz kalarak, hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından küresel çapta ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar başlamıştı.