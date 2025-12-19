Dünyayı sarsan Epstein dosyasında yeni perde: Karanlık ağ yeniden gündemde... Yeni fotoğraflar yayınlandı

Haberin Devamı

ABD Temsilciler Meclisinin bazı Demokrat üyeleri, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve yargılama sürecinde hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ait albümden yeni fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı.

YAKLAŞIK 70 YENİ FOTOĞRAF YAYIMLANDI

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesinin Demokrat üyeleri, Epstein’in albümünden elde edilen yaklaşık 70 yeni fotoğrafı daha yayımladı. Daha önce de benzer bir seçkinin kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

California Milletvekili Robert Garcia, konuya ilişkin açıklamasında, “Denetim Kurulu Demokratları, Amerikan halkına şeffaflık sağlamak için Epstein’in geçmişine ait fotoğraf ve belgeleri yayımlamaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Garcia, paylaşılan yeni görsellerin, ABD Adalet Bakanlığının elinde bulunan bilgi ve belgelerle ilgili “daha fazla soru işareti uyandırdığını” da vurguladı.

BILL GATES VE CHOMSKY DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Yeni yayımlanan fotoğraflar arasında, milyarder iş insanı Bill Gates’in yanında kimliği gizlenmiş bir kadınla poz verdiği bir kare yer aldı. Bir diğer fotoğrafta ise ünlü dilbilimci Noam Chomsky’nin bir uçakta Epstein ile birlikte seyahat ettiği görüldü.

Fotoğraflardan birinde Ukrayna uyruklu bir kadına ait pasaport bilgileri bulunurken, başka bir karede “Kızların tanesi 1000 dolar... Belki birileri J için uygun olur?” ifadelerinin yer aldığı dijital yazışmanın ekran görüntüsüne rastlandı.

PASAPORTLAR VE İDDİALAR

Paylaşılan seçkide ayrıca Litvanya, Ukrayna, Çekya ve Rusya vatandaşı kadınlara ait pasaportların da yer aldığı görüldü. Demokrat üyeler, isimleri karalanmış bu pasaport sahiplerinin “Jeffrey Epstein ve suç ortaklarının ilişki kurduğu kadınlar” olduğunu öne sürdü.

Haberin Devamı

Komitenin Demokrat üyeleri, geçen hafta da Epstein’in albümünden ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, oyuncu ve yönetmen Woody Allen ile Bill Gates’e ait fotoğrafların bulunduğu başka bir seçkiyi paylaşmıştı.

ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu 19 kare fotoğrafın Epstein’in geçmişte bu isimlerle bağlantı kurduğunu ve “özel ilişkiler geliştirdiğini” ortaya koyduğu yönünde değerlendirmeler yapılmıştı.

Gözden Kaçmasın Epstein kitabı 1 milyon sattı Haberi görüntüle

JEFFREY EPSTEIN DOSYASI

En küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York’taki Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’nde 10 Ağustos 2019’da hücresinde ölü bulundu.

Haberin Devamı

Açıklanan dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi çok sayıda tanınmış ismin adı geçmişti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir “müşteri listesi” tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı açıklandı. Yetkililer, Epstein’in hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını duyurdu.

Haberin Devamı

ABD’li gazeteci Tucker Carlson ise Epstein’in “İsrail için çalıştığını ve Washington’da pek çok kişinin bu görüşü paylaştığını ancak bunu açıkça dile getiremediğini” iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de Epstein’in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in, Epstein’in 50’nci doğum günü için tanıdıklarından kendisine hitaben mektup yazmalarını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump’a ait olduğunu öne sürmüştü.