Dünyayı saran K-Pop akımı... Z kuşağının Kore merakı
İstanbul’da 3 kız çocuğunun Kore’ye gitmek için evden kaçmalarının ardından gözler milyonlarca hayranı bulunan K-Pop gruplarına çevrildi... Peki nedir bu K-Pop? Gençlerin hayatını nasıl bu kadar etkiliyor? Yanıtları, yıllardır K-Pop üzerine çalışan sosyolog akademisyen Alptekin Keskin anlattı:
“K-pop grupları yaşadıkları olaylara itiraz eden, gençlik problemlerini ele alan şarkılarıyla genelde 5-7-9 kişiden oluşuyor.
KALIPLARA KARŞILAR
Sık sık ünlü hayran buluşmaları yapıyorlar. Batı tipi starlıkta ünlüyle hayranı arasında bir mesafe, sınırlı bir ilişki var. Ancak K-Pop gruplarında, hayranlarla grup üyelerinin çok daha interaktif bir ilişkisi oluyor. Kalıplara karşılar; günümüz gençliğinin özgürleşme isteğine çok iyi geliyor. Z kuşağı bu pozitif özgürlük anlayışını kimliklerinin bir parçası haline getiriyor. Eleştiriler birbirlerine daha çok bağlanmalarını sağlıyor.
12-18 YAŞ GRUBU...
Bu gruplardan en ünlüsü olan BTC’nin kuruluşunu incelediğimizde prodüktörün, ‘Gençliğin başını yaslayabileceği bir arkadaş grubu kurmak istedik’ açıklamasını görüyoruz. Gençlerin dertlerini konuşabileceği, üst perdeden bakmayan bir grup. 12-18 yaş grubunun sorunlarını dile getiriyor. Şarkılarında kimlik sorunu, işsizlik, aile baskısı, sosyal baskı, arkadaş zorbalığı gibi konuları ele alıyorlar. Şarkılarıyla ve günlük hayatlarıyla pozitif mesajlar veriyorlar.”