Dünyayı saran K-Pop akımı... Z kuşağının Kore merakı

“K-pop grupları yaşadıkları olaylara itiraz eden, gençlik problemlerini ele alan şarkılarıyla genelde 5-7-9 kişiden oluşuyor.

KALIPLARA KARŞILAR

Sık sık ünlü hayran buluşmaları yapıyorlar. Batı tipi starlıkta ünlüyle hayranı arasında bir mesafe, sınırlı bir ilişki var. Ancak K-Pop gruplarında, hayranlarla grup üyelerinin çok daha interaktif bir ilişkisi oluyor. Kalıplara karşılar; günümüz gençliğinin özgürleşme isteğine çok iyi geliyor. Z kuşağı bu pozitif özgürlük anlayışını kimliklerinin bir parçası haline getiriyor. Eleştiriler birbirlerine daha çok bağlanmalarını sağlıyor.



12-18 YAŞ GRUBU...

Bu gruplardan en ünlüsü olan BTC’nin kuruluşunu incelediğimizde prodüktörün, ‘Gençliğin başını yaslayabileceği bir arkadaş grubu kurmak istedik’ açıklamasını görüyoruz. Gençlerin dertlerini konuşabileceği, üst perdeden bakmayan bir grup. 12-18 yaş grubunun sorunlarını dile getiriyor. Şarkılarında kimlik sorunu, işsizlik, aile baskısı, sosyal baskı, arkadaş zorbalığı gibi konuları ele alıyorlar. Şarkılarıyla ve günlük hayatlarıyla pozitif mesajlar veriyorlar.”

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor