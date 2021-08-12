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Dünya
Ece ÇELİK
Haber Giriş: 12.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Dünyayı saran K-Pop akımı... Z kuşağının Kore merakı

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
Dünyayı saran K-Pop akımı... Z kuşağının Kore merakı

İstanbul’da 3 kız çocuğunun Kore’ye gitmek için evden kaçmalarının ardından gözler milyonlarca hayranı bulunan K-Pop gruplarına çevrildi... Peki nedir bu K-Pop? Gençlerin hayatını nasıl bu kadar etkiliyor? Yanıtları, yıllardır K-Pop üzerine çalışan sosyolog akademisyen Alptekin Keskin anlattı:

K-pop grupları yaşadıkları olaylara itiraz eden, gençlik problemlerini ele alan şarkılarıyla genelde 5-7-9 kişiden oluşuyor.

KALIPLARA KARŞILAR

Sık sık ünlü hayran buluşmaları yapıyorlar. Batı tipi starlıkta ünlüyle hayranı arasında bir mesafe, sınırlı bir ilişki var. Ancak K-Pop gruplarında, hayranlarla grup üyelerinin çok daha interaktif bir ilişkisi oluyor. Kalıplara karşılar; günümüz gençliğinin özgürleşme isteğine çok iyi geliyor. Z kuşağı bu pozitif özgürlük anlayışını kimliklerinin bir parçası haline getiriyor. Eleştiriler birbirlerine daha çok bağlanmalarını sağlıyor.

12-18 YAŞ GRUBU...

Bu gruplardan en ünlüsü olan BTC’nin kuruluşunu incelediğimizde prodüktörün, ‘Gençliğin başını yaslayabileceği bir arkadaş grubu kurmak istedik’ açıklamasını görüyoruz. Gençlerin dertlerini konuşabileceği, üst perdeden bakmayan bir grup. 12-18 yaş grubunun sorunlarını dile getiriyor. Şarkılarında kimlik sorunu, işsizlik, aile baskısı, sosyal baskı, arkadaş zorbalığı gibi konuları ele alıyorlar. Şarkılarıyla ve günlük hayatlarıyla pozitif mesajlar veriyorlar.”

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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