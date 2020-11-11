Dünyayı kurtaran çift

Almanya’nın Mainz kentinde kurulu Prof. Dr. Uğur Şahin (55) ve eşi Dr. Özlem Türeci’nin (53) başını çektiği BioNTech ve Amerikan ilaç devi Pfizer’ın geliştirdiği koronavirüs aşısı, dünyayı bir anda umutlandırdı. Aşı, salgının nihayet yenileceği ve özlenen normal hayatın uzak olmadığı beklentilerini güçlendirdi. Vakaların her gün yeni bir rekora koştuğu, insanların etkili bir aşının bulunmasının yıllar süreceği ümitsizliğine kapıldığı ve ekonomi çevrelerinin gelecek yılı da kayıp yıl olarak hesaplamaya başladığı bir sırada gelen aşı haberi bilimi, ekonomiyi ve insanları heyecanlandırdı. Almanya özellikle böyle bir aşının Almanya’da geliştirilmiş olmasının gururunu yaşarken, aşıya imza atan Prof. Dr. Uğur Şahin ile araştırma şefi eşi Dr. Özlem Türeci’nin göçmen olması, son zamanlarda göçmenler aleyhine yaşanan tartışmaların ne kadar anlamsız olduğunu, işçi göçünün Almanya’ya ne kadar katkı sağladığını gösterdi.

‘VERİLER MÜKEMMEL’

Bilim insanları da Prof. Dr. Şahin öncülüğünde geliştirilen aşının çok umut verici olduğunu vurguladı. Köln Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Başkanı Prof. Gerd Faetkenheuer “Bu veriler çok mükemmel ve ümit verici. Bu kadar kısa bir zamanda böyle bir aşı maddesinin geliştirilmesi ve klinik inceleme sonuçlarına ulaşılması inanılmaz bir şey” dedi. ABD’de Mount Sinai’de mikrobiyoloji bölümü profesörü Florian Krammer, BioNTech ve Pfizer’in açıkladığı klinik araştırma sonuçlarını “harika bir sonuç” olarak niteledi. Hamburg Üniversitesi Eppendorf Kliniği Tropikal Hastalıklar Bölümü Başkanı Marylyn Addo ise daha dikkatli bir değerlendirmede bulundu ve henüz birincil verilerin gelmediğini, tüm verilerin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

‘NOBEL’E ADAY OLABİLİR’

Enfeksiyon hastalıklarına karşı geliştirilen aşılar uzun yıllar araştırma gerektirse de, insanlık tarihinde ilk kez 10 ay gibi kısa bir sürede koronavirüse karşı bir aşının geliştirilmesi ve yüzde 90’ın üzerinde etkili olması bir mucize olarak görülüyor.

Koronaya karşı en mükemmel aşıyı geliştirdiğine inanan Prof. Dr. Şahin “Bu salgını sonlandırmanın eşiğindeyiz” dedi. Alman basını Prof. Dr. Uğur Şahin’i şimdiden dünyayı krizden kurataracak kişi ilan etti. Bild Gazetesi Prof. Dr. Şahin için “Alman aşı harikasının babası” başlığını kullandı. Köln’de yayınlanan Express Gazetesi “Dünya krizinin kurtarıcısı” başlığıyla, başarılı olması halinde Nobel Tıp Ödülü’nün sahibi olacağı yorumunda bulundu.

KANSERE ÇARE ARIYORLAR

1965 İskenderun doğumlu olan Prof. Dr. Uğur Şahin 4 yaşında ailesiyle Almanya’nın Köln kentine geldi. Babası Ford fabrikasında işçi olarak çalışan Prof. Dr. Şahin, kemoterapiyi geliştiren Alman tıp bilimcisi Paul Ehrlich’in belgeselinden etkilenip tıp okumaya karar verdi. Köln Üniversitesi’ni bitiren Prof. Dr. Şahin, eşi Dr. Özlem Türeci ile birlikte kanseri yenmek için hastalıklı hücrelere karşı savunmaya geçen antikorlar üzerinde çalışma yürütüyordu. Düğün günü bile laboratuvarda çalışan çift, bir çok ödül aldı.

Babası İstanbullu bir doktor olan Dr. Özlem Türeci’nin adı ön planda olmamasına rağmen aşı çalışmalarında önemli bir rol oynuyor.

Prof. Dr. Uğur Şahin, şirket hisselerinin değerinin artmasının ve dünyanın en zenginleri arasına girmesinin kendisini hiç ilgilendirmediğini söyledi.

KORONA ÇIKTI ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, Prof. Dr. Uğur Şahin’i alarma geçirdi. 55 yaşındaki Prof. Dr. Şahin bu enfeksiyonun yerel kalmayacağı ve hızla tüm dünyaya yayılacağını çok çabuk gördü. 2008 yılında eşi Dr. Özlem Türeci ile birlikte kurduğu BioNTech yönetim kurulunu hemen toplayıp “Yeni görevimiz bu virüsü yenmek. Bu insani bir görev olacak” dedi.

TEK DOZU 159 TL





BioNTech ve ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer’ın geliştirdiği COVID-19 aşısının piyasa değerinin altında olacağı duyuruldu. İki doz halinde uygulanacak olan aşının ABD’deki fiyatının doz başına 19.5 dolar (159 TL) olacağı bildirildi. Bu ay içinde ABD’ye onay başvurusu yapacak olan Pfizer, ABD hükümeti ile temmuz ayında 1.95 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı. Almanya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise aşının 2021’in ilk çeyreğinden önce alınmayacağı ifade edildi. (DHA)

PUTİN’DEN 3’ÜNCÜ AŞI MÜJDESİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, 3. aşının yakında tescilleneceğini açıkladı. Rusya’da üretilen tüm aşıların etkili olduğunu söyleyen Putin, koronavirüse karşı bütün ülkelerle işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. Rusya daha önce “Sputnik V” ve “EpiVakKorona” aşılarını tescilletmişti.

BREZİLYA ÇİN AŞISINI ASKIYA ALDI





Brezilya’da insanlar üzerinde denenen Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech’in geliştirdiği “CoronaVac” isimli koronavirüs aşısı askıya alındı. Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu’ndan yapılan açıklamada, insanlar üzerinde yapılan deneylerin ‘ciddi yan etkiler göstermesi’ nedeniyle geçici olarak durdurulmasına karar verildiği belirtildi.