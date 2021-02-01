Dünyayı hayrete düşüren olay... Düğününde eski sevgilisine sarılmak isteyince!

Malezya'da yapılan bir düğün sosyal medya sayesinde bir anda dünyada gündem oldu. Gelinin TikTok'tan paylaştığı video milyonlarca kişi tarafından izlenirken düğünde yaşananlar adeta herkesi şoke etti.

Düğünlerde yaşanan ilginç olaylar sık sık sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolar yoluyla gündem oluyor. ancak Malezya'da yaşanan bu düğünde yaşananlar kelimenin tam anlamıyla herkesi hayrete düşürdü.

Dünyada 5 buçuk milyon kişi tarafından izlenen TikTok videosunda düğününe eski sevgilisini çağıran kadın 'evet' demeden önce müstakbel kocasından son bir istekte bulundu.

Düğüne davet edilen eski sevgili çifti tebrik etmek için yanlarına geldi.

Ancak gelinin farklı bir fikri vardı. Eski sevgilisine evlilik yeminin etmeden önce son kez sarılmak isteyen kadın bu isteğini kocasına iletti. Kocası soruya olumlu cevap verince iki eski sevgili birbirlerine son kez sımsıkı sarıldı.

Bu ilginç anlar sosyal medyadan paylaşılınca izleyenler de bir anda ikiye bölündü.

Bir kısım kullanıcı geline kızıp, kocasına yaptığının haksızlık olduğunu dile getirdi ve damadın yüzünde kırılmış bir ifade gördüklerini söyledi.

Videoyu izleyen diğer izleyiciler ise bunun çok büyük bir yüce gönüllülük olduğunu ve damadı tebrik ettiklerini ifade ettiler.