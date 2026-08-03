Dünyayı felakete sürükleyen savaş: Trump kontrolü kaybetti

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ABD ile İran arasında tırmanan gerilim dünya gündemindeki yerini korurken, ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times dikkat çeken bir analiz yayımladı. Gazete, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasını sert sözlerle eleştirdi ve İran'a karşı savaşın Trump'ın kontrolünden çıktığını öne sürdü. Analizde savaşın, küresel olarak acil eylem gerektirecek daha büyük bir felaket yaratma riski taşıdığı uyarısında bulunuldu.

"TRUMP'IN KONTROLÜ KAYBETMESİ DAHA BÜYÜK TEHLİKE"

New York Times analizinde, "Başkan Trump'ın anayasaya aykırı bir savaş başlatmasından daha kötü tek şey, o savaşın kontrolünü kaybetmesidir." ifadelerine yer verdi.

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Gazete, NBC News'in haberine atıfta bulunarak Trump'ın İran savaşı konusunda ulusal güvenlik ekibine öfkelendiğini, yönetim içinde izlenecek yol konusunda ciddi görüş ayrılıkları yaşandığını aktardı.

"İRAN REJİMİNİ KISA SÜREDE DEVİREBİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ"

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Analizde, Trump'ın birkaç hava saldırısı ve halk ayaklanması beklentisiyle İran'daki mevcut yönetimin devrilebileceğini düşündüğü savunuldu.

New York Times, Trump'ın Venezuela örneğine benzer bir senaryo beklediğini ancak bu planın başarısız olduğunu belirterek, "İran'ı daha fazla bombalamak ve teslim olmasını ummaktan başka gerçek bir B planı yoktu." değerlendirmesinde bulundu.

SALDIRI KARARI DEĞİŞTİ

Gazete, Trump'ın cuma günü İran'a yönelik yeni hava saldırıları için talimat verdiğini açıkladığını, ancak cumartesi günü kararını değiştirdiğini hatırlattı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "İran ve diğer Orta Doğu ülkeleri bizden herhangi bir saldırıyı ertelememizi istedi." ifadelerini kullanmıştı.

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ABD Başkanı paylaşımında ayrıca, "Dünyanın gelecekteki yararı ve aynı zamanda başarılı ve müreffeh bir İran'ın varlığı için, hızlı bir şekilde anlaşmaya varılabilmesi şartıyla saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim." demişti.

"DÜNYA SAVAŞINA DOĞRU GİDİYOR"

New York Times, mevcut tablonun yalnızca ABD ile İran arasındaki çatışmayla sınırlı olmadığını belirterek küresel risklere dikkat çekti.

Analizde, "Dünya bir dünya savaşına doğru gidiyor ve ABD Başkanı da dahil olmak üzere hiç kimse olayların kontrolünü elinde tutuyor gibi görünmüyor." ifadeleri kullanıldı.

BÖLGESEL GERİLİMİN GENİŞLEDİĞİ VURGULANDI

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Gazete, İran'ın ABD üsleri ile Washington'ın bölgedeki ortaklarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü, enerji tesislerinin hedef alınmasının küresel ekonomi açısından ciddi risk oluşturduğunu belirtti.

Analizde ayrıca Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarıyla çatışmanın genişlediği, Suudi Arabistan'ın da Husilere karşı yeni askeri seçenekleri değerlendirdiği öne sürüldü.

"ABD'NİN MÜHİMMAT STOKLARI AZALIYOR"

Gazete, ABD'nin Patriot hava savunma sistemleri başta olmak üzere gelişmiş mühimmat stoklarının azalmasının Washington açısından yeni bir risk oluşturduğunu savundu.

Analizde, pahalı önleme sistemlerinin düşük maliyetli insansız hava araçlarına karşı kullanılmasının uzun vadede sürdürülebilir olmadığı değerlendirmesi yapıldı.

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"FELAKET YAŞANMADAN HAREKETE GEÇİLMELİ"

New York Times, mevcut gelişmelerin daha büyük bir tırmanış riskini beraberinde getirdiğini belirterek, diplomatik adımların hızlandırılması çağrısında bulundu.

Gazete, "Dünya savaşının kaçınılmaz olduğunu ya da muhtemel olduğunu düşünmüyorum. Ancak Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana hiç olmadığı kadar olası. Yeni bir Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı" değerlendirmesinde bulundu.

Analiz, "Felaketin yaklaştığını görmek ve yıkıcı bir savaş dünyayı yutmadan önce kararlı bir şekilde harekete geçmek gerekiyor." ifadeleriyle sona erdi.