Dünyayı ‘delta’ korkusu sardı

Koronavirüsün Hindistan kökenli “delta varyantı” bu kez de Avustralya’nın Sydney kentini ve Bondi civarındaki popüler plajları vurdu. Bu nedenle merkez Sydney ve plajlara kapatma kararı geldi. Hastalığın, uluslararası uçuştan dönen kabin ekibini karantina oteline götürürken hastalanan limuzin şoföründen yayıldığı tahmin ediliyor. Bu varyantın görüldüğü diğer ülkelerdeki gelişmeler ise şöyle:

İSRAİL’DE MASKE GERİ GELDİ

Aşılama kampanyasının en başarılı uygulandığı ülkelerden İsrail, vaka artışlarının üzerine iç mekânlarda maske zorunluluğunu geri getirdi. Dört gündür yeni vaka sayısının 100’ün üzerine çıkması üzerine bu karar alındı. İsrail’de de salgının, delta varyantından dolayı yeniden yükselişe geçtiği tahmin ediliyor. İsrail’de 6 Haziran tarihinde 216’ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 872’ye yükseldi. Bazı bölgelerde hastalığın yayılmaması için karantina ilan edildi.

ALMANYA’DA YAYILIYOR

Almanya’da delta varyantlı koronanın bir hafta içinde iki katına fırladığı açıklandı. Delta’nın hızla yayıldığına dikkat çeken Sosyal Demokrat Partili Sağlık Politikacısı Karl Lauterbach, çocukların da acil olarak aşı kampanyasına dahil edilmesini, aksi takdirde sonbaharda büyük sorun yaşanacağını söyledi.

7 GÜNDE 35 BİN VAKA

İngiltere’de bir haftada 35 binden fazla delta varyantı teşhis edildi. Vakaların yüzde 96’sı delta varyantı. Ülkede delta varyantının yayılması üzerine, 21 Haziran’da geçilmesi planlanan normalleşmenin dördüncü aşaması, dört hafta ertelenmişti.

ÇOCUKLARI DAHA ÇOK MU ETKİLİYOR

ABD, İsrail, İngiltere ve İskoçya’da yapılan çalışmalar sonucunda, dünyada baskın tür haline gelen koronavirüsün delta varyantının çocuklar üzerinde daha etkili olabileceği açıklandı. İsrail’de bildirilen vakaların yarısının çocuk olduğu belirtilirken ABD’de de her dört vakadan birinin çocuk olduğu aktarıldı. İskoçya’da yapılan araştırmada ise Delta vakalarının daha çok genç yaş gruplarında bulunduğu tespit edilirken, son dönemde kaydedilen koronavirüs enfeksiyonlarının 5 ila 12 yaş arası çocuklar ve 18 ila 24 yaş arasındaki genç yetişkinler arasında 65 yaşından büyüklere göre beş kat daha yaygın olduğu bildirildi.

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