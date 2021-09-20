Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika: İstanbulda haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğuSon dakika: İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu#Trafik
Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül gecelerdeMahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül gecelerde!#Mahmut Kırmızıgül
Fukuşimada biriken radyoaktif atık için dikkat çeken uyarıFukuşima'da biriken radyoaktif atık için dikkat çeken uyarı#Fukuşima
Şarkıcı Burayın sahnede sazı çalındıŞarkıcı Buray'ın sahnede sazı çalındı!#Buray
Dünyayı değiştirecek adım: Işık yoluyla internetDünyayı değiştirecek adım: Işık yoluyla internet!#İnternet
Son Dakika Haberi... Galatasaray-Alanyaspor maçında Ömer Bayrama flaş tepki Eyvallah dedi, sahadan çıktıSon Dakika Haberi... Galatasaray-Alanyaspor maçında Ömer Bayram'a flaş tepki! 'Eyvallah' dedi, sahadan çıktı#Galatasaray
Son dakika... Altın fiyatlarında önemli hareketSon dakika... Altın fiyatlarında önemli hareket#Altın
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu Sıcaklıklar aniden düşüyor... Harita paylaşıldıSon dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! Sıcaklıklar aniden düşüyor... Harita paylaşıldı#Meteoroloji
Başakşehir - Fenerbahçe maçı sonrası spor yazarları ne dedi Güntekin Onayın Jose Sosa şaşkınlığıBaşakşehir - Fenerbahçe maçı sonrası spor yazarları ne dedi? Güntekin Onay'ın Jose Sosa şaşkınlığı#Fenerbahçe
Girişim sihirbazıyla işbirliğiGirişim sihirbazıyla işbirliği#Plug And Play
HABERLERDünya Haberleri

Dünyayı değiştirecek adım: Işık yoluyla internet!

#İnternet#Google #Dünya
Dünyayı değiştirecek adım: Işık yoluyla internet

Işık yoluyla kablosuz hızlı internet teknolojisi Afrika'da başarıyla denendi. Denemelerin Kenya, Hindistan, ABD ve Meksika'da devam edeceği açıklandı.

Haberin Devamı

Uzak mesafeler arasında hızlı bir internet bağlantısını kablosuz bir şekilde, ışık yoluyla sağlamaya dair yeni bir yöntem Afrika'da başarıyla denendi.

Bu, Kongo'daki Brazzaville ve Demokratik Kongo'daki Kinshasa gibi kentlerde yaşayanların hızlı internete daha ucuza ulaşmasını sağlayabilir.

Project Taara adlı bu girişim, Google'ın da parçası olduğu Alphabet şirketinin Alphabet X adlı, yenilikçi ve sıra dışı projeler deneyen kolunun bir girişimi.

Şirket daha önce de Loon adlı bir projeyle, stratosfere yerleştirilecek balonlarla kablosuz internet dağıtma fikrini ortaya atmıştı. Bu fikirden daha sonra vazgeçilse de, bunun yerini Taara projesi aldı.

Dünyayı değiştirecek adım: Işık yoluyla internet

Son denemelerine dair bloglarında bir paylaşım yapan Taara ekibi, Brazzaville ve Kinshasa kentleri arasındaki internet bağlantısının son derece yavaş olduğunu, kabloların Kongo nehrinin kıvrımlarını takip etmesi gerekmesi nedeniyle inşa maliyetinin normalin beş katına çıktığını ve bu yüzden 5 kilometre uzaklıktaki bu iki kent arasında bağlantının bir türlü iyileştirilemediğini aktardı.

Yeni yöntemde bağlantı için kablolara gerek olmaması sayesinde altyapı maliyetleri ciddi oranda düşecek. Alphabet X ekibi iki kent arasında 20 gün süren denemede 700 terabayt civarında verinin aktarıldığını ve sistemin yüzde 99,9 süreyle işler halde olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Blogdaki paylaşımda "Her türlü iklim koşulunda mükemmel bir şekilde işlemese de Taraa'nın bu 20 günlük denemedeki performansını sürdürmeye devam edeceğine ve 17 milyon kişinin yaşadığı bu iki kentteki insanlara uygun fiyatlı ve hızlı internet sağlamada kilit bir rol oynayacağına güveniyoruz" dedi.

Denenen sistem çok kısa dalga boyuna sahip, insan gözünün algılamadığı ışık demetleri kullanıyor. Bu, zemine döşenen fiber optik kablolarda kullanılan ışık demetlerine benziyor.

İlgili Haberler:

Yapma anne bebeğini düşün...Erken seçim tahminlerini etkileyecek söylentiSelçuk Bayraktar nasıl oluyor da kutuplaşma belasını yıkıp geçiyor

Araştırma ekibi sis ve pus gibi durumlarda veya ışık kaynağıyla alıcı arasından kuşlar geçerken sinyalin kesilebildiğini fakat yine de fiyat avantajı nedeniyle yoksul ülkelerde tercih edilebileceğini belirtiyor.

Ekip hava koşullarına göre sinyali bir miktar iyileştirme ve kuş uçuşlarının etkisini de azaltmanın yollarını buldu. Blogdaki paylaşımda "San Francisco gibi sisli bir yer bu sistemi kullanmak için ideal bir yer olmasa da dünyanın pek çok yeri bunun için ideal bir iklime sahip" dedi.

Haberin Devamı

Denemeler Kenya, Hindistan, ABD ve Meksika'da devam edecek. Alphabet X'in hayata geçirmeyi hedeflediği diğer projelerden bir kısmı şöyle:

  • Mineral: Daha sürdürülebilir bir gıda sistemi kurmak için yeni teknolojiler geliştirmeyi hedefliyor.
  • Tidal: Okyanusları daha sağlıklı hale getirmeyi amaçlıyor.
  • Everyday Robot Project (Gündelik Robot Projesi): İnsanlara günlük hayatlarında yardım edebilecek robotlar geliştirmeye çalışıyor.
Haberle ilgili daha fazlası:
#İnternet#Google #Dünya