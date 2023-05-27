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Dünyayı ayağa kaldıran rapor: 2 yaşındaki bebeğe ömür boyu hapis cezası verip, esir kampına gönderdiler

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#Kuzey Kore#Kim Jong-Un#Bebek
Dünyayı ayağa kaldıran rapor: 2 yaşındaki bebeğe ömür boyu hapis cezası verip, esir kampına gönderdiler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 17:01

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir rapora göre henüz iki yaşındaki bir bebek ailesinin dini inançları nedeni ile ömür boyu hapis cezasına çarptırılıp esir kampına gönderildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu'nda Kuzey Kore ilgili yer alan detaylar tüm dünyanın kanını dondurdu.

2 YAŞINDAKİ BEBEĞE ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERİP ESİR KAMPINA GÖNDERDİLER

70 binden fazla Hristiyan'ın inançlarından dolayı hapse atıldığını öne süren rapora göre, Kuzey Kore'de yaşayan 2 yaşındaki bir bebek anne babasının evinde İncil bulunmasının ardından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve bir esir kampına gönderildi.

Open Doors USA (ODUSA) isimli bir STK, inanılmaz iddia üzerine Kuzey Kore'deki ailelerin çocuklarından dini inançlarını sakladıklarını ya da çocuklarını herhangi bir inanç belirtisi göstermemeleri konusunda teşvik ettiklerini belirtti.

Dünyayı ayağa kaldıran rapor: 2 yaşındaki bebeğe ömür boyu hapis cezası verip, esir kampına gönderdiler


TORUNU İLE BERABER KURŞUNA DİZİLDİ

Batı medyasında büyük yankı uyandıran raporda, 2011 yılında torunu ile beraber kuruşuna dizilerek öldürülen yaşlı bir kadın da dahil, Kuzey Korelilerin sırf dini inançları nedeni ile işkence gördüğü vakalar yer aldı.

KAN DONDURAN İŞKENCE :"ÖLMENİN DAHA İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Raporda yer alan bir diğer kan donduran iddiaya göre, infaz edilmeyen kurbanlar "pigeon torture" adı verilen mahkumların ellerinin arkadan bağlanarak günlerce asılı kaldıkları bir işkenceye maruz kaldılar.

İsmi açıklanmayan bir kurban, maruz kaldığı işkenceyi yaşadığı acıların en büyüğü olarak tanımladı ve "O kadar acı çektim ki, ölmenin daha iyi olduğunu düşündüm" dedi.

Raporda başka bir kurbanın da gardiyanların günlerce uyumasına izin vermemesi üzerine 2020 yılında intihar ettiği belirtildi.
Dünyayı ayağa kaldıran rapor: 2 yaşındaki bebeğe ömür boyu hapis cezası verip, esir kampına gönderdiler

"ÜLKEDEKİ KİLİSELER GÖSTERİ AMAÇLI"

Kuzey Kore anayasasında halkına din özgürlüğünü garanti ederken, Kim Jong-Un rejimi buna kanıt olarak ülkede inşa edilen kiliseleri gösteriyor.

Ancak Batı medyasında yer alan haberlere göre, bu kiliseler sadece 'gösteri' amaçlı.

ABD'nin raporunda Kuzey Kore'nin örnek verdiği kilise ayinlerine asla çocukların katılmadığı vurgulandı ve cemaatin 65 yaş üstü yaşlı erkekler ve 40 yaşın üzerindeki kadınlardan oluştuğu belirtildi.

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#Kuzey Kore#Kim Jong-Un#Bebek

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