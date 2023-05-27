Dünyayı ayağa kaldıran rapor: 2 yaşındaki bebeğe ömür boyu hapis cezası verip, esir kampına gönderdiler

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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu'nda Kuzey Kore ilgili yer alan detaylar tüm dünyanın kanını dondurdu.



2 YAŞINDAKİ BEBEĞE ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERİP ESİR KAMPINA GÖNDERDİLER



70 binden fazla Hristiyan'ın inançlarından dolayı hapse atıldığını öne süren rapora göre, Kuzey Kore'de yaşayan 2 yaşındaki bir bebek anne babasının evinde İncil bulunmasının ardından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve bir esir kampına gönderildi.



Open Doors USA (ODUSA) isimli bir STK, inanılmaz iddia üzerine Kuzey Kore'deki ailelerin çocuklarından dini inançlarını sakladıklarını ya da çocuklarını herhangi bir inanç belirtisi göstermemeleri konusunda teşvik ettiklerini belirtti.

