Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler! Tüm gazetelerde manşet...

ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde 29 yaşındaki siyahi Tyre Nichols’un 7 Ocak'ta polis tarafından "dikkatsiz araç kullandığı” gerekçesiyle durdurulup feci şekilde dövüldüğü anların görüntüleri yayınlandı.



Yayınlanan ilk görüntüye göre polislerden birinin ilk olarak Nichols'un aracına yaklaşarak durduğu ve silahını çekerek arabadan indiği görülüyor. Diğer polis ise Nichols'a küfrederek aracından inmesini söylüyor. Polisler Nichols'u araçtan çıkarırken, bir polisin “yere yat” dediği duyuluyor.



Söz konusu görüntüler ilk önce Nichols'ın ailesine gösterildi.

29 yaşındaki Tyre Nichols

Nichols ise,şeklinde yanıt veriyor. Polisin siyahi gence uzanması için tehditte bulunup küfrederekdediği duyuluyor. Nichols'un isdiyerek çaresiz kaldığı görülüyor.Bu sırada boğuşma başlarken, Nichols’un kaçtığı, polisin şok tabancası kullandığı ve kovalamacanın başladığı görülüyor. 7 dakika sonra diğer polisler telsizden Nichols'u gördüklerini söylüyor ve siyahi genci yaya olarak takip etmeye başlıyor. Daha sonra yakalanan gencin üzerinde 2 polisin olduğu görülürken, Nichols’un konuşmaya çalıştığı, polislerden birinindediği duyuluyor.

"ANNE ANNE' DİYE FERYAT ETTİ



Siyahi genç 5 polisin şiddetine maruz kalırken, birinin Nichols'a “Seni copla döveceğim. Bana lanet olası ellerini ver” dediği duyuluyor. İki polisin yerdeyken Nichols'a feci şekilde vurduğu kameraya yansırken, siyahi gencin defalarca kez “Anne, anne ” diye bağırdığı görülüyor. Polisin hiçbir şekilde direnmeyen Tire Nichols'a acımasızca en az 9 kez vurduğu görülüyor.



Dakikalarca şiddete maruz kalan gencin bir süre sonra kendinden geçtiği kameraya yansıyor. Olay yerine iki sağlık personeli gelirken, bir kişinindediği duyuluyor. Sağlık görevlilerinin yerel saatle 20.41'de gelmesinin ardından ambulans ise 21.02'de kameranın görüş alanına giriyor. Dakikalarca dövülen siyahi genç 21 dakika ambulans bekliyor. Polisin dakikalarca dövdüğü siyahi genç, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybediyor.Yayınlanan görüntüler dünyada adeta deprem etkisi yarattı. Bugün Batı medyasında neredeyse her gazete görüntüleri manşetine taşırken, görüntüler sonrası ülke çapında geniş protestolar bekleniyor.Olaya ilişkin görüntülerin ilk kez kamuoyu ile paylaşılmasının ardından halk, polis şiddetine karşı sokağa çıktı. Siyahi nüfusun çoğunlukta olduğu Memphis'te protestocular, polis şiddetine son verilmesi çağrısında bulundu.yazılı pankart taşıyan protestocular, ana otoyollardan biri olan I-55 köprüsündeki her iki şeridi de trafiğe kapattı.Boston, Atlanta, Sacramento, Washington DC ve New York da aynı protestolara sahne oldu. New York’taki ünlü Times Meydanındaki bir gösterici üzerine çıktığı polis aracının camlarını tekmeleyerek kırdı. New York Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre 3 kişi polis aracına zarar vermekten gözaltına alındı.Polislerin Nichols’u acımasızca dövdüğü görüntülerin yayınlamasının ardından ülkede geniş çaplı protestolar gerçekleştirilmesini beklenirken, ABD Başkanı Joe Biden sükunet çağrısında bulundu. Biden yaptığı yazılı açıklamada, “Birçok kişi gibi ben de Tyre Nichols 'un ölümüyle sonuçlanan şiddetin korkunç videosunu görünce öfkelendim ve derinden acı hissettim. Bu, siyahi Amerikalıların her gün yaşadıkları derin korku ve travmanın bir başka acı verici hatırlatıcısıdır. Kalbim, Tyre Nichols'un ailesi, Memphis'teki ve ülkenin dört bir yanındaki bu son derece acı verici kaybın yasını tutan Amerikalılarla birlikte. Bu akşam yayınlanan görüntüler insanları haklı olarak öfkelendirecek. Adalet arayanlar şiddete ve yıkıma başvurmamalıdır. Şiddet asla kabul edilemez, yasa dışı ve yıkıcıdır. Barışçıl protesto çağrısında Nichols'un ailesine katılıyorum” ifadelerini kullandı.Nichols'un annesi RowVaughn Wells, 4 yaşında bir erkek çocuk babası olan oğlu Nichols’un şiddet gördüğü anlarda evden sadece 70 metre uzakta olduğunu söyledi. RowVaughn Wells,dedi.Siyahi gencin ölümüne yol açan polis Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr, Emmitt Martin ve Justin Smith gözaltına alınırken, daha sonra kefaretle serbest bırakıldı. Görevlerinden ihraç edilen polisler, “ikinci derece cinayet, nitelikli saldırı, nitelikli adam kaçırma, görevi kötüye kullanmayla” suçlanıyor.