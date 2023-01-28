Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler! Tüm gazetelerde manşet...

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ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde 29 yaşındaki siyahi Tyre Nichols’un 7 Ocak'ta polis tarafından "dikkatsiz araç kullandığı” gerekçesiyle durdurulup feci şekilde dövüldüğü anların görüntüleri yayınlandı.



Yayınlanan ilk görüntüye göre polislerden birinin ilk olarak Nichols'un aracına yaklaşarak durduğu ve silahını çekerek arabadan indiği görülüyor. Diğer polis ise Nichols'a küfrederek aracından inmesini söylüyor. Polisler Nichols'u araçtan çıkarırken, bir polisin “yere yat” dediği duyuluyor.



Söz konusu görüntüler ilk önce Nichols'ın ailesine gösterildi.

29 yaşındaki Tyre Nichols

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Nichols ise,şeklinde yanıt veriyor. Polisin siyahi gence uzanması için tehditte bulunup küfrederekdediği duyuluyor. Nichols'un isdiyerek çaresiz kaldığı görülüyor.Bu sırada boğuşma başlarken, Nichols’un kaçtığı, polisin şok tabancası kullandığı ve kovalamacanın başladığı görülüyor. 7 dakika sonra diğer polisler telsizden Nichols'u gördüklerini söylüyor ve siyahi genci yaya olarak takip etmeye başlıyor. Daha sonra yakalanan gencin üzerinde 2 polisin olduğu görülürken, Nichols’un konuşmaya çalıştığı, polislerden birinindediği duyuluyor.

"ANNE ANNE' DİYE FERYAT ETTİ



Siyahi genç 5 polisin şiddetine maruz kalırken, birinin Nichols'a “Seni copla döveceğim. Bana lanet olası ellerini ver” dediği duyuluyor. İki polisin yerdeyken Nichols'a feci şekilde vurduğu kameraya yansırken, siyahi gencin defalarca kez “Anne, anne ” diye bağırdığı görülüyor. Polisin hiçbir şekilde direnmeyen Tire Nichols'a acımasızca en az 9 kez vurduğu görülüyor.

