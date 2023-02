Dünyayı altüst eden uygulama ChatGPT'nin ardındaki CEO Sam Altman... Yapay zekâ insanlığı ortadan kaldırmasın diye Elon Musk'la el ele vermişlerdi

Haberin Devamı

Dünya bir süredir yapay zekâ alanında yaşanan gelişmelerle yatıp kalkıyor. OpenAI şirketinin geliştirdiği yazılımlardan biri olan ChatGPT, eğitimden iş dünyasına birçok alanı hem olumlu hem de olumsuz anlamda değiştirecek gibi görünüyor. Hal böyle olunca yapay zekânın ardındaki zekânın kim olduğu da merak ediliyor.

O kişi OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'dan başkası değil.

Elon Musk'la birlikte Open AI'ı hayata geçirmeden önce startup'lara kaynak sağlayan Y-Combinator'ın yönetim kurulu başkanı olan Altman, henüz 37 yaşında ama hayat hikâyesi birbirinden ilginç ve çarpıcı ayrıntılarla dolu.

İşte son dönemin en dikkat çeken teknoloji CEO'su hakkında bildiklerimiz...

KOD YAZMAYI 8 YAŞINDAYKEN ÖĞRENDİ

Insider'ın aktardığına göre, Altman, ABD'nin Missouri eyaletinin St. Louis şehrinde büyüdü. İleride bir gün Silikon Vadisi'nin en çok konuşulan isimlerinden olacağını daha çocukken belli etmişti. Zira henüz 8 yaşındayken kocaman bir Macintosh bilgisayarı parçalarına ayırıp kendi kodlarını yazmayı öğrenmişti.

Stanford Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyan Altman, ikinci sınıfın sonunda iki arkadaşıyla birlikte okulu bıraktı. Üç gencin amacı "Loopt" adını verdikleri bir akıllı telefon uygulamasını geliştirmekti. Loopt, son dönemde oldukça popüler olan ve kişilerin harita üzerindeki konumlarını arkadaşlarıyla paylaşmalarına yarayan uygulamaların ilk örneklerinden biriydi.

Loopt, yedi küçük startup'la birlikte Y-Combinator'ın çekirdeğini oluşturdu. Bu startup'lardan biri de çağımızın en önemli sosyal paylaşım sitelerinden biri kabul edilen Reddit'ti.

Loopt'la ilgili değerlemeler bir noktada 175 milyon dolara ulaştı. Ancak yatırımcıların ilgisi yeterli değildi. Bu nedenle kurucular 2012 yılında şirketi satma kararı aldı.

Ön ödemeli kartlarıyla bilinen bir bankacılık şirketi olan Green Dot, Loopt'a 43 milyon dolar ödedi. Bu meblağ şirketin aldığı yatırımlara oldukça yakındı.

Satış sonrası payına 5 milyon dolar düşen Altman'ın şu anki servetinin ne kadar olduğuna dair net bir bilgi bulunmuyor.

LOOPT'TAN KAZANDIĞI PARAYI BAŞKA GİRİŞİMLERE YATIRDI

Loopt macerasının sona ermesinin ardından Altman, 21 milyon dolar sermayeyle Hydrazine Capital isimli girişim fonunu kurdu. Altman, Loopt'tan kazandığı 5 milyon doların önemli bir kısmını buraya yatırdı. Fonun en önemli yatırımcılarından biri de girişimci ve risk sermayedarı Peter Thiel'dı.

Altman, bu paranın yüzde 75'ini Y-Combinator şirketlerine yatırdı ve Reddit'in ikinci tur fon toplama girişimlerine liderlik etti.

2016 yılında The New Yorker'a verdiği röportajda Altman bu yatırımlarını şu sözlerle açıklıyordu: "Darmadağın olmuş kusurlu görünen şirketlere yatırım yapmak lazım. Yüzeydeki kusurları tedavi edebilirsiniz. Üstelik bu kusurlar nedeniyle şirketin değeri fazlasıyla düşük olur."

2005'te Y-Combinator'ı kuran Paul Graham, 2014 yılında başkanlığı o sırada 31 yaşında olan Altman'a devretti.

Altman, 2014'ün bahar döneminde Stanford'da "Bir Startup Nasıl Kurulur" başlıklı bir ders verdi.

NÜKLEER SAVAŞA VE SENTETİK VİRÜSLERE KARŞI HAZIRLIK YAPIYOR

Y-Combinator'ın başkanı olduktan sonra daha çok bilim ve mühendislik startup'larına yatırım yapma kararı alan Altman'ın seçtiği şirketlerden biri nükleer füzyonla bir diğeri de fizyonla ilgileniyordu. Bir nükleer enerji şirketi kurmak isteyen Altman bu şirketlere kendi parasını yatırdı ve yönetim kurullarına dahil edildi. Ancak Altman'ın nükleer enerjiye olan ilgisi bununla sınırlı değil.

Altman'ın otomobil yarışlarına meraklı olduğu kendi garajında ikisi McLaren biri de eski bir Tesla olmak üzere 5 otomobili bulunduğu biliniyor. Altman'ın bir diğer özelliği de sık sık uçak kiralayarak California semalarında uçmaktan hoşlanması.

Altman daha önce yaptığı bir açıklamada olası bir kıyamet senaryosunda hayatta kalmak için gerekli hazırlıkları yapmakta olduğunu söyledi.

2016'da Shypment isimli startup'ın kurucularına hitaben konuşan Altman, "Çok kafaya takmamaya çalışıyorum ama hazırlıklarımı da yapıyorum. Silahlarım, altınım, potasyum iyodürüm, antibiyotiklerim, pillerim, suyum, İsrail ordusunun kullandığı tipte gaz maskelerim ve Big Sur'da uçak indirebilecek kadar geniş bir arazim var" ifadelerini kullandı.

Altman, hazırlık yaptığı kıyamet senaryoları arasında nükleer savaşın yanı sıra "öldürücü bir sentetik virüs" ve yapay zekânın insanlara saldırmasını da saydı.

AMAÇLARI YAPAY ZEKÂNIN İNSANLIĞI YOK ETMESİNİ ÖNLEMEKTİ

Altman, 2015 yılında Elon Musk'la birlikte OpenAI'ı hayata geçirdi. İkili, yapay zekânın insanlığın sonuna getirmesine engel olmak için çalışan kâr amacı gütmeyen bir yapay zekâ şirketi kurmak amacıyla yola çıkmıştı.

Musk, 2015'te The New York Times'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullanıyordu:

"Geleceğin iyi olmasını garantilemek için yapabileceğimiz en iyi şeyin ne olduğunu tartıştık. Bir kenarda oturabilirdik. Denetim mekanizmalarının artırılmasını da isteyebilirdik. Ya da insanlık için güvenlik ve faydalı bir yapay zekâ geliştirmeye önem veren insanlarla birlikte doğru yapıya katkıda bulunabilirdik."

Silikon Vadisi'nin başka önde gelen isimleri de OpenAI'ın 1 milyar dolarlık sermayesine katkıda bulundu. Bu kişiler arasında Peter Thiel ve LinkedIn'in kurucularından Reid Hoffman dikkat çekiyordu.

Birçok projede birlikte çalışan Thiel ile Altman'ın arası 2016 seçimlerinden sonra açıldı. Trump karşıtı olduğunu açıklayan Altman, tanınmış bir Trump destekçisi olan Thiel'la farklı görüşler benimsediklerini söyledi ama "Büyük bir partinin adayını destekledi diye bir kişiyi Y-Combinator'dan kovacak da değiliz" dedi. Altman ve Thiel, 2017'de yolları ayırdı. Bu gelişmenin sebebine dair bir açıklama yapılmadı.

"NASIL PARA KAZANACAĞIMIZA DAİR FİKRİMİZ YOK"

Altman, Mart 2019'da OpenAI'a daha fazla zaman ayırmak amacıyla Y-Combinator'daki sorumluluklarının önemli bir kısmını devretti.

Aynı yıl yapılan bir etkinlikte "OpenAI nasıl kâr etmeyi planlıyor?" sorusuna verdiği, "Dürüst olmak gerekirse hiçbir fikrimiz yok" yanıtı çok ses getirdi.

OpenAI'ın hiç gelir üretmediğini ve üretmek için hiçbir planı olmadığını da sözlerine ekleyen Altman, "Bir gün nasıl para kazanabileceğimizi hiç bilmiyoruz" dedi.

OpenAI, Mayıs 2019'da kâr amacı gütmeyen bir şirketten "sınırlı kâr" hedefi olan bir şirkete dönüştü. Aynı süreçte Altman da şirketin CEO'su oldu.

OpenAI'ın konuyla ilgili açıklamasında, "Bir yandan misyonumuzu sürdürürken bir yandan da sermaye toplama becerimizi artırmaya çalışıyoruz ve bildiğimiz kadarıyla bu ikisi arasında denge kurmuş herhangi bir yasal yapı bulunmuyor. Bizim çözümümüz kâr amaçlı olan ve olmayan yapıların hibridi olan OpenAI LP'yi hayata geçirmek. Biz bu yapıya 'sınırlı kâr' şirketi diyoruz" ifadelerini kullandı.

MICROSOFT'UN CEO'SUNU ETKİLEMEYİ BAŞARDI

Ardından Altman, Seattle'a gidip Microsoft CEO'su Satya Nadella ile görüştü ve kendisine OpenAI'ın yapay zekâ modellerini sundu. Nadella epey etkilenmiş olacak ki 2019'da OpenAI'a Microsoft'tan 1 milyar dolarlık yatırım geldi.

Altman ailesinin üç erkek çocuğu var: Sam, Jack ve Max. Jack Altman, "Lattice" isimli dijital çalışan idare platformunun kurucusu ve tepe yöneticisi. Yani o da bir teknoloji CEO'su. Üç kardeş aynı zamanda 2020 yılında Apollo isimli bir fonu hayata geçirdi. Bu fon "moonshot" (aya roket fırlatma) olarak nitelendirilen projelere yatırım yapıyor. "Moonshot" ifadesi mali olarak riskli görülen ama önemli bir gelişmeye imza atarak yatırımların karşılığını verme potansiyeli olan startup'lar için kullanılıyor.

OpenAI'ın içinden kaynakların Fortune dergisine dediğine göre, Altman'ın CEO koltuğuna oturmasından ve Microsoft'un yatırımından sonra, şirket doğal dil işleme (NLP) ile alakalı çalışmalara ağırlık verdi.

Altman ve OpenAI'ın bilimden sorumlu tepe yöneticisi Ilya Sutskever, büyük dil modellerine odaklanma hamlesinin insan düzeyinde bilişsel becerilere sahip sistemler olarak tanımlanan yapay genel zekâya (AGI) ulaşabilmek için en iyi yol olduğunu belirtti.

21 Ekim 2021'de Altman, Alex Blania ve Max Novendstern'le birlikte bir küresel kripto para projesi olan Worldcoin'i hayata geçirdiklerini duyurdu. Projenin amacı dünyanın her yerindeki insanların göz bebeklerini bir küreyle tarayıp kripto para piyasalarına erişimlerini sağlamaktı. 2020'de kurulan şirket 2022'de bazı ülkelerdeki faaliyetlerine son verdi. Buna gerekçe olarak lojistik sorunlar gösterildi. Şirketin resmi hesabından yakın zamanda paylaşılan tweet'te, 1 milyon kişiye ulaşıldığı 150 binden fazla kişinin bu yolla ilk kez kripto para kullandığı belirtildi.



Worldcoin

"SINIRLI AMA BÜYÜKLÜK İZLENİMİ YARATACAK KADAR İYİ"

Altman'ın CEO'luğu döneminde OpenAI, DALL-E ve ChatGPT de dahil birçok popüler yapay zekâ uygulamasını kullanıcılara sundu.

Bu iki uygulama kendisine verilen komutlar doğrultusunda kendi görsellerini ve metinlerini oluşturuyor ve "üretici" yapay zekâlar olarak nitelendiriliyor.

ChatGPT, 30 Kasım'da kullanıcılarla buluştu. Altman 5 gün içinde 1 milyon kullanıcıyı aştıklarını bir tweet'le duyurdu.

ChatGPT'nin OpenAI'ı kullanıcılara açma sebebi gelecek geri bildirimlerle yazılımı geliştirmekti. Uygulama açıldıktan birkaç gün sonra Altman bir tweet'inde şu ifadeleri kullandı: "Son derece sınırlı ama bazı konularda yanıltıcı bir büyüklük izlenimi yaratmaya yetecek kadar iyi."

Altman, Aralık ayındaki bir tweet'inde de ChatGPT'nin "eğlenceli yaratıcı ilham" almak için harika olduğunu ama olguları araştırmak için "pek iyi bir fikir olmadığını" ifade etti.

Microsoft, Ocak'ta bir açıklama daha yaparak OpenAI'a "birkaç milyar dolar" yatırım yaptığını duyurdu. Detaylar açıklanmadı ama toplam meblağın 10 milyar dolar olduğu düşünülüyor.

Microsoft'un yatırımı öncesinde diğer risk sermayedarları OpenAI çalışanlarının ellerindeki hisselere talip olmuştu. Bu süreçte şirketin değeri 29 milyar dolar olarak belirlenmişti.



DALL-E ünlü ressamların eserlerine benzeyen resimler üretiyor

PARALI MODELİ DENEMEYE BAŞLADILAR BİLE

OpenAI Şubat başında aylık abonelik ücreti 20 dolardan başlayan ChatGPT Plus'ı devreye aldığını duyurdu. Henüz pilot aşamada olan uygulamayla ChatGPT'den en yoğun zamanlarda bile daha hızlı yanıt almak, yeni özellikleri ve iyileştirmeleri ilk kullanacak kişiler arasında yer almak mümkün olacak.

Abonelik şimdilik sadece ABD'de geçerli. OpenAI'ın önümüzdeki haftalarda bekleme listesindeki kişileri davet etmeye başlayacağı da açıklandı.

Altman Aralık ayında, OpenAI'ın bir noktada bir şekilde para kazanmak zorunda olduğunu çünkü maliyetlerin göz yaşarttığını söylemişti.

Diğer yandan Altman nükleer füzyona yatırım yapmayı sürdürüyor. Geçen yıl Helion Energy'e 375 milyon dolar yatıran Altman, TechCrunch'a "Helion benim için yatırımdan daha fazlası. OpenAI dışında en büyük zamanımı burada harcıyorum. Olacaklar konusunda çok heyecanlıyım" diye konuştu. Altman düşük maliyetli füzyon enerjisiyle dünyanın enerji krizini çözme yarışının bir parçası olmanın kendisini çok mutlu ettiğini de sözlerine ekledi.

