Almanya Başbakanı Angela Merkel Türk profesörlere teşekkür etti

Almanya Başbakanı Merkel, Sağlık Bakanı Spahn ve Bilim Bakanı Karliczek'le birlikte koronavirüse karşı aşıyı geliştiren Prof. Uğur Şahin ile Özlem Türeci'yi aradı. Telekonferanslı görüşmede Merkel ve hükümet üyeleri iki hocaya "sizinle gurur duyuyoruz. Dünyaya umut oldunuz" dedi.



Başbakan Merkel, dünyaya umut olan iki hocayı tebrik etti ve günde ne kadar insanın hayatını kaybettiği göz önünde tutulursa, bu aşıyla ne kadar hayat kurtarılacağını belirtti ve böyle bir aşının Almanya'dan çıkmış olmasından dolayı da gurur duyduklarını vurguladı.

Sağlık Bakanı Spahn ve Bilim Bakanı Karliczek de iki hocayı tebrik ederek, kendileriyle gurur duyduklarını söyledi.



Spahn aşıya gelecek pazar günü EMA'dan onay çıkması durumunda AB olarak birlikte 27 Aralık'ta aşılamaya başlamayı planladıklarını söyledi. Spahn aşıya önce 80 yaş üzeri ve huzurevleriyle başlayacaklarını kaydetti.

KAHVALTIDA KARAR VERDİK



Prof. Uğur Şahin 11 ayda böyle bir aşıyı geliştirmiş olmalarını 30 yıldır bu konuda araştırma yaptıklarına borçlu olduklarını belirtti.



Bu araştırma sonuçları olmadan bu kadar hızlı aşıyı geliştirmenin mümkün olmadığını kaydeden Prof.Şahin, aynı zamanda başarılarını 60 ülkeden çok İyi uzman ekibe borçlu olduklarını vurguladı.



Uluslararası işbirliğinin de önemine işaret eden Şahin, aksi takdirde bu işin altından kalkılamayacağını söyledi.



Prof. Şahin aşı sayesinde gelecek kış normal hayata kavuşulacağı müjdesini verdi.



Özlem Türeci de 12 ay boyunca geceli gündüzlü aşıyı geliştirmek için çalıştıklarını anlattı ve "12 ay bizim için çok heyecanlı geçti, misyonumuz mümkün olmayanı mümkün kılmaktı" dedi.



Türeci Başbakan Merkel'in ne zaman aşı çalışmasına başlamaya karar verdiniz sorusuna, 24 ocak sabahı kahvaltı masasında böyle bir aşıyı geliştirme kararını verdiklerini açıkladı.