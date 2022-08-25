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Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin'den flaş açıklama! Aşıda yeni dönem

Güncelleme Tarihi:

#Uğur Şahin#Kovid-19 Aşısı#Koronavirüs
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahinden flaş açıklama Aşıda yeni dönem
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 15:17

2 yılı aşkın süredir koronavirüsü ile mücadele eden dünya şimdi de Omicron alt varyantı BA.4 ve BA.5 için alarma geçmiş durumda. Dünya genelinde vaka sayıları artmaya devam ederken sahibi olduğu BioNTech ile koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren Uğur Şahin'den yeni aşı ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

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2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) Dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Son dönemde BA.4 ya da BA.5 Omicron varyantları ile adından sıkça söz ettiren virüs dünya genelinde vakaların ciddi oranda artmasına yol açmış durumda

Pek çok uzman şimdiye kadarki en bulaşıcı varyant ile karşı karşıya kaldığımız konusunda fikir birliği içerisinde.

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UĞUR ŞAHİN AÇIKLADI: AŞI HAZIR

Dünyada tabiri caizse Omicron alarmına geçmişken beklenen açıklama BioNTech’in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin'den geldi.

Şahin, Omikron varyantına karşı yeni aşının hazır olduğunu açıkladı.

Gereken iznin en kısa zamanda verilmesini beklediklerini belirten Prof. Şahin, 'Aşıyı birkaç gün içinde teslim edebiliriz. Eylül ayı başından itibaren bu mümkün' dedi.

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Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahinden flaş açıklama Aşıda yeni dönem

Omicron bir varyant. BA.4 v BA.5 ise Omicron bağlantılı alt varyantlar. Bu varyantlar ilk olarak yılın başında Güney Afrika'da ortaya çıktı ve şimdi birçok ülkede yayılıyor.

Şahin, Omikron-Subtyps BA.1’i temel alarak yeni üretilen Omikron-Booster’ın (Kovid-19 tazeleme-hatırlatma aşısı) Subtyp BA.5. olarak geliştirildiğine dikkat çekti.

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Temelde daha önce üretilen Aşı ile yenisi arasında çok büyük bir fark olmadığını belirten Prof. Şahin, ileriye dönük olarak yeni gelişmelere hazır olduklarını söyledi.

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İNGİLİZ PROFESÖR UYARDI: BU 2 SEMPTOMA DİKKAT

Öte yandan 'Zoe Covid Belirtileri' adlı araştırmayı yürüten İngiliz Profesör Tim Spector, dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

'Şu anda soğuk algınlığından iki kat daha fazla Covid vakası var' virüse yakalandığınızı varsaymanızı gerektiren iki semptomu açıkladı.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Spector, yorgunluk ve boğaz ağrısı şikayeti olan kişileri acilen test yaptırmaya davet etti.

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahinden flaş açıklama Aşıda yeni dönem

Uzmanlar BA.4 ya da BA.5 ile enfekte olan kişilerin Delta veya koronavirüsün diğer varyantları ile enfekte olanlara kıyasla tat ve koku duyularını kaybetme veya nefes darlığı yaşama olasılıklarının daha düşük olduğunu belirtiyor.

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İngiliz profesör test yaptırmayanların kendilerini kovid pozitif olarak görmeye ve bulaşı önlemek adına dikkatli olmaya davet etti.

AŞI OLANLARA ÇAĞRI

'İnsanlar geçmişte bir enfeksiyon geçirmiş ve aşıları tam olsa bile, hala virüsü kapıyorlar' sözleri ile aşı olanlara seslenen Spector, aşıları tam olan kişilerin dahi Pandemi kurallarına uymaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

 

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#Uğur Şahin#Kovid-19 Aşısı#Koronavirüs

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