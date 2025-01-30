Dünyanın sonuna bir adım daha: Yok oluşa en çok yaklaşılan an... Kıyamet Günü Saati güncellendi

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Bilim insanlarının, insanlığın yok oluşa ne kadar yakın olduğunu göstermek için 1947’de yapılan Kıyamet Günü Saati (Doomsday Clock), 2007 yılına kadar 18 kez güncellendi.

Başlangıçta 7 dakika olarak ayarlanan Kıyamet Günü Saati, Bulletin of Atomic Scientists (Atomik Bilimciler Bülteni) tarafından yeniden güncellendi.

Mail Online'de yer alan habere göre, insanlığın olası yok oluşunu simgeleyen saat, 78 yıllık tarihinde insanlığın sonunu getirecek yok oluş felaketine hiç olmadığı kadar yaklaştı.

Rusya ve Ukrayna arasında savaşın başlaması, küresel Covid-19 pandemisinin başlaması, iklim değişikliği, nükleer savaş tehditlerinin artması ve yapay zeka sebepleriyle, saatin dünyanın sonunu gösterdiği süre 90 saniyeye düşürüldü.

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İkinci Dünya Savaşını takip eden Soğuk Savaş gerginlikleri sırasında, insanoğlunun dünyayı yok etmeye ne kadar yakın olduğu konusunda halkı uyarmak için yapılan saat, 1 saniye ilerletilerek 89 saniye kalaya ayarlandı.

Chicago merkezli kar amacı gütmeyen kuruluşun Yönetim kurulu üyesi ve Chicago Üniversitesi'nde fizikçi Daniel Holz, “Saati gece yarısına yaklaştırdık çünkü karşı karşıya olduğumuz küresel sorunlar konusunda yeterli olumlu ilerleme göremiyoruz. Kıyamet Günü Saatini gece yarısına 89 saniye kala ayarlamak tüm dünya liderlerine bir uyarıdır” dedi.

NEDEN İLERİ ALINDI?

Dünyanın son 12 ay içinde küresel tehditler karşısında ilerleme kaydedememesi anlamına gelen ilerleme, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tutumuyla ilişkilendirildi.

Saatin 89 saniyeye indirilmesine ilişkin Holz, "Bu yılki kararı şekillendiren faktörler arasında nükleer risk, küresel ısınma, biyolojideki ilerlemelerin potansiyel kötüye kullanımı, yapay zekanın ilerlemesi ve diğer çeşitli yeni teknolojiler bulunuyor" dedi.

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İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da en kanlı çatışmaların Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşandığını ifade eden Holz, Ukrayna'daki savaş büyük bir nükleer risk kaynağı olarak görülüyor. İki ülkeden birinin nükleer silah kullanma ihtimali giderek artıyor" açıklaması yaptı.

Holz, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tutumu ve Gazze ile İran'a yönelik tavırlarının istikrarsızlık kaynağı olduğunu belirtti ve "yakından izliyoruz ve Gazze'deki ateşkesin devam edeceğini umuyoruz" dedi.

Pasifik'teki tansiyonun giderek yükseldiğini vurgulayan Holz, Çin'in Tayvan üzerindeki askeri baskıyı arttırdığını ve Kuzey Kore'nin balistik füzelerine devam ettiğini söyledi.

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Son 10 yılın kayıtlara geçen en sıcak 10 yıl olduğu belirtilirken Holz iklim değişikliğine ilişkin “Rüzgar ve güneş enerjisinde etkileyici bir büyüme kaydedilmiş olsa da, dünya iklim değişikliğinin daha kötü yönlerini önlemek için gerekli olanın hala gerisinde kalıyor” dedi.

Yapay zeka teknolojilerinin askeri uygulamalarda kullanılması küresel güvenliğe yönelik riskler endişesinde artışa neden oldu.

Holz, "Yapay zekadaki ilerlemeler savaş alanında geçici ama endişe verici şekillerde ortaya çıkmaya başladı. Özellikle nükleer silahlara yapay zekanın uygulanması gelecek için panik sebebi" ifadesini kullandı.

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SON 75 YILDA NASIL DEĞİŞİKLER YAPILDI?

1947 oluşturulmasının üzerinden 78 yıl geçen Kıyamet Günü Saati, bu süre zarfında toplamda 26. kez değiştirildi.

Saatini yok oluşu gösterdiği zaman dilimleri şöyle sıralandı: