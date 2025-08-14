Dünyanın merakla beklediği zirve öncesi son toplantı! Dikkat çeken Türkiye detayı: Trump özellikle bahsetti

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da yapacağı görüşme öncesinde, Avrupalı liderlerle ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile sanal toplantı düzenledi.

Bloomberg'in aktardığı habere göre, Trump, Avrupalı liderlere Putin ile görüşmesinde Ukrayna topraklarını müzakere konusu yapmayacağını belirtti ve Putin’i, Zelenski ile görüşmeye zorlayacağına dair güvence verdi.

Trump, Putin'in müzakerelerde ciddi olup olmadığını hemen anlayacağı iddiasını yineledi ve ABD'nin Kiev yönetiminin NATO'ya üye olması dışındaki bazı güvenlik garantilerini desteklemeye istekli olduğunu söyledi.

Trump, Putin ile görüşmesine "10 puan" vereceğini savundu ve görüşmenin hemen ardından Zelenski'nin yanı sıra Avrupalı liderlere bilgi vereceğine söz verdi.

Trump, Putin'in samimiyetinden şüphe ederse görüşmeyi hemen sonlandıracağını ifade etti ve "Eğer uygun olmayacağını hissedersem ya da istediğimiz cevapları alamazsam, ikinci bir toplantı gerçekleşmeyecek" dedi.

Trump, görüşmenin olumlu geçmesi halinde, Putin ile Zelenski'nin bir araya geleceği ikinci bir zirve düzenlemek istediğini belirtmiş ve "İkinci görüşmenin gerçekleşme ihtimali yüksek. Eğer benim de yer almamı isterlerse, ben de orada olurum" açıklamasında bulunmuştu.

AVRUPALI LİDERLER TOPLANTIYI DEĞERLENDİRDİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Trump-Zelenski-Avrupalı liderler toplantısını değerlendirdi.

Great call with @POTUS, @ZelenskyyUA & European leaders ahead of President Trump’s meeting with Putin in Alaska. We are united in pushing to end to this terrible war against 🇺🇦 & achieve just and lasting peace. Appreciate @realDonaldTrump leadership & close coordination with… — Mark Rutte (@SecGenNATO) August 13, 2025

Rutte, toplantıya ilişkin "Başkan Trump'ın Alaska'da Putin ile yapacağı görüşme öncesinde Trump, Zelenski ve Avrupalı liderlerle harika bir görüşme gerçekleştirdik. Ukrayna'ya karşı yürütülen bu korkunç savaşı sona erdirmek ve adil ve kalıcı bir barış sağlamak için birleşmiş durumdayız. Trump'ın liderliğini ve müttefiklerle yakın işbirliğini takdir ediyorum. Top şimdi Putin'de" açıklamasında bulundu.

Bir ABD Başkanı en son 2021 yılında Putin ile yüz yüze görüşmüştü. Trump ise Putin ile en son 2018'de Helsinki'de gerçekleşen zirvede yüz yüze gelmişti

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, toplantıyı "çok iyi bir görüşme" olarak nitelendirirken sanal zirvenin "Ukrayna için ortak zemini güçlendirdiğini" söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada son kararın Ukrayna tarafından verilmesi gerektiğini vurguladı.

Macron, "Trump, ABD'nin Alaska'daki bu toplantıda ateşkes istediğini çok net bir şekilde dile getirdi. Ateşkes ve kalıcı bir barış sağlanana kadar Ukrayna'yı desteklemeye devam etmemiz gerektiğini yineledik. Son kararı Ukrayna vermeli" dedi.

Toplantıyı yöneten Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'nın her türlü karara dahil olması gerektiğini yineledi. Merz, "Başkan Trump ateşkesi öncelik haline getirmek istiyor" ifadesini kullandı.

Trump ve Zelenski, Vatikan'da düzenlenen Papa Francis'in cenaze töreninde yüz yüze görüştü

DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE DETAYI

Toplantıya ilişkin bilgi sahibi bir kaynağa göre, Putin ve Zelenski ile üçlü zirve yapmayı planlayan Trump, daha önce Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere görüşmelerinin ev sahipliğini gerçekleştiren Türkiye'yi işaret etti.

Üçlü zirve için Türkiye'yi potansiyel ev sahibi olarak değerlendiren Trump, olası bir görüşme sürecine Türkiye'nin de dahil olacağını söyledi.

Avrupa Birliği kaynakları, görüşmenin Avrupa'da yapılması gerektiğini savundu. Zelenski, ilk tercih olarak İtalya'nın başkenti Roma'yı önerdi. Ancak Trump, Türkiye'den "özellikle" bahsetti.

Üçlü zirve için İspanya ve Almanya gibi seçenekler değerlendirilse de Türkiye’nin üç kez müzakere görüşmelerine ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı.