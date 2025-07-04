Dünyanın merakla beklediği konuşma gerçekleşti: 1 saat süren görüşmede ne konuşuldu? 'Trump küçük düştü'

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık bir saatlik telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çözüm sürecindeki gidişattan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi ve Putin ile "hiç bir ilerleme" kaydedemediğini belirtti.

Trump, "Bir görüşme yaptık. Oldukça uzun bir görüşmeydi. İran da dahil olmak üzere birçok şey hakkında konuştuk ve ayrıca bildiğiniz gibi Ukrayna ile olan savaş hakkında da konuştuk. Bundan memnun değilim. Bugün onunla hiç bir ilerleme kaydedemedim." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'ya silah veriyoruz. Onlara yardım etmek için onlarla birlikte çalışıyoruz." sözlerine yer veren Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya çok fazla silah gönderdiğine değinerek, ABD'nin güvenliği için de yeterli silah ayrıldığından emin olunması gereğini vurguladı.





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PUTİN HEDEFİNDEN 'VAZGEÇMEYECEK'

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefon görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump’a Ukrayna krizinin temel nedenlerini ortadan kaldırma yönündeki hedefinden vazgeçmeyeceğini bildirdiğini söyledi.

Uşakov, telefon görüşmesinde, Ukrayna krizine değinildiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Trump, askeri eylemlerin en kısa zamanda sonlandırılması konusunu bir kez daha dile getirdi. Putin, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’daki görüşmelerde sağlanan anlaşmaların uygulanması süreci hakkında bilgi vererek, Rus tarafının müzakere sürecini sürdürmeye hazır olduğunu belirtti. Putin, Rusya’nın krizin temel nedenlerini ortadan kaldırma hedefinden vazgeçmeyeceğini bildirdi."

"TRUMP KÜÇÜK DÜŞTÜ"

İki liderin görüşmesini aktaran İngiliz Express gazetesi, Putin'in Trump'a "Ukrayna'daki savaşın gidişatına dair tavrını açıkça" belirttiğini söyledi.

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Putin'in Ukrayna'daki hedefinde kararlı olduğunu ifade eden gazete, "Trump, Putin'in Ukrayna konusunda yaptığı uyarı ile küçük düştü" yorumunda bulundu.

Gazeteye göre Trump, Rusya'nın "barış görüşmelerinin Moskova ve Kiev arasında olduğunun hatırlatılmasıyla" gelecekteki müzakere sürecinden uzaklaştırıldı.

Gazete ayrıca, Putin ve Trump arasındaki görüşmenin, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı silah ve mühimmat sevkıyatının kısmen durdurmasının ardından gerçekleştiğine dikkat çekti.

ABD, Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) askeri dış yardımlara ilişkin incelemesi sonucu daha önce Ukrayna'ya gönderileceği belirtilen bazı askeri mühimmatın gönderilmeyeceğini açıklamıştı.

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Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, eski Başkan Joe Biden döneminde Ukrayna'ya gönderileceği belirtilen bazı askeri mühimmatın "ABD'nin çıkarlarına öncelik vermek amacıyla" gönderiminin durdurulması kararı alındığını kaydetmişti.

"ABD'NİN KURULUŞUNDA RUSYA ÖNEMLİ ROL OYNADI"

Uşakov, Putin'in Trump’a hedeflerinin hayata geçirilmesinde başarılar dilediğini ve ABD’nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nü kutladığını aktardı.

Uşakov, "Ülkelerimizin sadece 1. ve 2. Dünya savaşlarındaki ittifaklarıyla değil, aynı zamanda derin tarihi köklerle de birbirine bağlı olduğu vurgulandı" dedi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Putin'in görüşme sırasında Trump ile yaptığı görüşmede şu ifadelerin kaydedildiğini aktardı:

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“250 yıl önceki Bağımsızlık Savaşı ve 160 yıl önce sona eren İç Savaş da dahil olmak üzere, Amerika'nın devlet olmasında Rusya'nın önemli bir rol oynadığı tarafımızdan belirtildi."