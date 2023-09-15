Dünyanın merakla beklediği açıklama Kremlin'den geldi... Putin son noktayı koydu

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaşın Moskova'nın planladığı gibi gitmediği artık bir sır değil.

Savaşın ilk haftalarında Kiev'i hedef alan ancak başarısız olduktan sonra rotasını ülkenin doğusuna çeviren Rusya bir süredir burada da savunma pozisyonunda.

Ukrayna taarruzuna karşı direnişini sürdüren Rusya, gözünü Kuzey Kore'ye çevirmiş durumda.

Moskova'nın savaşı sürdürebilmek için Kuzey Kore'den silah ve cephane satın almak istediği iddiasının gölgesinde gerçekleşen Putin - Kim zirvesi sonrası Rusya'dan peş peşe açıklamalar geldi.

Tarihi zirvenin ardından Kim, Putin'i Kuzey Kore'ye davet etmiş, Rus lider bu daveti kabul etmişti... (Fotoğraf: AP)

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Görüşmeye ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya ve Kuzey Kore'nin askeri konularda veya başka alanlarda herhangi bir anlaşma imzalamadığını bilgisine yer verildi.

Kremlin'in iddiası ile benzer çizgide bir açıklamaya imza atan Putin ise Moskova'nın Güney Kore ile ilgili hiçbir anlaşmayı ihlal etmeyeceğini söyledi.

Rus lider konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Evet, Kore Yarımadası ile ilgili belirli unsurlar var. Bunu tartışıyoruz, açıkça tartışıyoruz, hiçbir şeyi ihlal etmiyoruz ve bu durumda hiçbir şeyi ihlal etmeyeceğiz.'

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Güney Kore ve ABD, Putin ile Kim arasındaki herhangi bir askeri anlaşmanın BM'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını ihlal edeceğini belirtiyor.

Öte yandan Kim Jong-un Rusya’da temaslarını sürdürüyor. Komsomolsk-na-Amure kentine geçen Kim, Habarovsk Bölge Valisi Mikhail Degtyarev ve Komsomolsk-on-Amur Belediye Başkanı Alexander Zhornik tarafından karşılandı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov'un da eşlik ettiği Kim, Su-35 ve Su-57 savaş uçakları dahil olmak üzere gelişmiş savaş uçaklarının üretildiği Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Uçak Fabrikasına ziyaret gerçekleştirdi.

Burada incelemelerde bulunan Kim, savaş uçaklarına dair yetkililerden bilgi aldı. Kim daha sonra Sukhoi Superjet 100 (SJ-100) yolcu uçaklarının üretildiği montaj tesisini gezdi. Kim ayrıca Su-35 savaş uçağının gösteri uçuşunu da izledi.

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Rusya Başbakan Yardımcısı Manturov, Kim’in ziyaretine dair yaptığı açıklamada, 'Kuzey Kore liderine önde gelen uçak üretim tesislerimizden birini gösterdik. Hem uçak yapımında hem de diğer sektörlerde iş birliği potansiyeli görüyoruz. Bu, ülkelerimizin teknolojik egemenliğe ulaşma yolunda karşı karşıya olduğu görevlerin yerine getirilmesi açısından özellikle önem taşıyor' ifadelerini kullandı.

Komsomolsk-na-Amure kentinde yaklaşık 5 saat geçiren Kim, daha sonra zırhlı treniyle kentten ayrıldı.

Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine 12 Eylül Salı günü Rusya'ya gelmişti. Kim 13 Eylül'de Amur bölgesindeki Vostoçni Uzay Üssü'nde Putin ile görüşme gerçekleştirmiş, yeni inşa edilen üssün uzay roketi montaj atölyesini incelemişti.

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İki lider daha sonra gerçekleştirdiği baş başa görüşmede ekonomik iş birliği, bölgesel durum ve diğer konuları ele almıştı.

Kim görüşmede Rusya’nın batılı ülkeler ile yaşadığı gerilim ve Ukrayna’daki savaşa değinerek, 'Rusya, kendisine karşı çıkan hegemonik güçlere yönelik devlet egemenliğini savunmak ve güvenliğini korumak için kutsal bir mücadele veriyor. İlişkilerimizi artık daha da geliştirmek istiyoruz. Başkan Putin’in ve Rus hükümetinin tüm kararlarını destekledik ve destekleyeceğiz. Emperyalizme karşı mücadele veren egemen bir devletin inşasında da her zaman birlikte olacağız' ifadelerini kullanmıştı.