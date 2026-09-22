Dünyanın ‘kriz masası’ New York’ta kuruluyor

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Birleşmiş Milletler (BM) son yıllarda Gazze, Ukrayna, İran ve Sudan başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki krizleri yatıştırmakta yetersiz kaldığı gerekçesiyle eleştirilirken, dünya liderleri bugün 81’inci Genel Kurul için New York’ta bir araya geliyor. Bu yıl “Güveni Yeniden Tesis Etmek, Dönüşümü Yönetmek: Herkes İçin Sonuç Üreten BM” temasıyla toplanan Genel Kurul’a 150’den fazla devlet ve hükümet başkanı katılıyor. Liderlerin Genel Kurul kürsüsünden dünyaya verecekleri mesajlarda, sonu gelmeyen savaşlar ve bölgesel gerilimlerin yanı sıra iklim değişikliği, nükleer silahsızlanma, yapay zekâ ve küresel güvenlik gibi başlıklar öne çıkacak.

LİDERLER ÇARE ARAYACAK

Zirveye hafta boyunca yoğun bir diplomasi trafiği de eşlik edecek. Liderler, Genel Kurul marjında düzenlenecek toplantılar ile ikili ve çok taraflı görüşmelerde dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlara çare arayacak. Fransa’nın hafta kapsamında Filistin meselesinde iki devletli çözüm için bir takip toplantısı düzenlemesi planlanırken, ABD, Danimarka ve Grönland’ın da Washington’a Grönland’ın güvenliği üzerinde “kalıcı kontrol” sağlayacak anlaşmayı imzalaması bekleniyor. Görev süresi yıl sonunda sona erecek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dünya liderlerine kürsüden son kez seslenecek. Bir hafta boyunca dünyanın kriz masasına dönüşecek olan New York’ta gözler, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın olası temaslarına çevrilecek.

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İRAN İÇİN KRİTİK HAFTA

ABD Başkanı Donald Trump’ın gündemindeki en önemli başlıklardan biri İran olacak. Trump, önceki gün Fox News’e verdiği röportajda, zirveye katılmak üzere New York’a gelmesi beklenen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile “fırsat doğarsa görüşebileceğini” belirtti. Öte yandan Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin de aralarında bulunduğu İran heyetinin hareket alanının “konaklayacakları yer ile BM Genel Merkezi arasındaki güzergâhla sınırlandırıldığı” kaydedildi. Trump’ın ayrıca Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Irak, Mısır ve Umman’dan liderlerle bir araya gelerek “İran savaşı ve savaş sonrası stratejiyi” görüşmesi bekleniyor.

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BM’Yİ BIRAKIP Şİ’YE GİDECEK

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Genel Kurul’a katılmayacak olması gözleri hafta ortasında Washington’a çevirecek. Bugün BM kürsüsünden dünya liderlerine seslenecek olan Trump, yarın ise Şi’yi Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews’ta karşılayacak. İki lider, perşembe günü Beyaz Saray’da bir araya gelerek “ekonomik ve ticari anlaşmazlıklar, Ortadoğu’daki savaş ve yapay zekâ güvenliği” konularını masaya yatıracak. Uluslararası Kriz Grubu’nun BM işlerinden sorumlu başkanı Daniel Forti, “dünyanın en büyük iki gücü ABD ve Çin’in liderlerinin Washington’da bir araya gelmesinin BM açısından oldukça zor bir tablo yaratacağını” belirtti.