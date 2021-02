Dünyanın konuştuğu suikast sil baştan! Yeni delil iddiası

Malcolm X'in avukatları yaptıkları açıklamada, 21 Şubat 1965'te Harlem bölgesindeki Audubon Ballroom Konferans Salonu'nda yaptığı bir konuşma esnasında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden siyahi lidere New York Polis Teşkilatı (NYPD) veya Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından komplo kurulmuş olabileceğine dair delillere ulaştıklarını iddia etti.



İTİRAF MEKTUBU



Açıklamada, 1960'larda sivil polis olarak muhbirlik yapan siyahi Ray Wood'un ailesi ve avukatlarının, Wood'un ölüm döşeğindeyken, "NYPD ve FBI'nın Malcolm X'i öldürmek için komplo kurduğunu" itiraf eden bir mektup yazdığı belirtildi. Basın açıklamasında konuşan Avukat Ray Hamlin, "Yapmaya çalıştığımız şey, onarıcı adalet hakkında konuşmak, Malcolm X'in mirası adına avukatlar olarak, adaletin peşine düşmek." ifadesini kullandı.



Malcolm'ın güvenlik ekibinin suikast tarihinden günler önce tutuklanmasını sağlama görevinin Ray Wood'a verildiği bilgisinin mektupta yer aldığı, Wood'un bu mektubu ölümünden sonra açıklaması için kuzeni Reggie'nin eline tutuşturduğu kaydedildi.



NEW YORK POLİSİNDEN AÇIKLAMA



NYPD dün konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Birkaç ay önce, Manhattan Bölge Savcısı, iki mahkumiyetle sonuçlanan Malcolm X cinayetiyle ilgili soruşturma başlattı. NYPD, bu davayla ilgili tüm mevcut kayıtları Bölge Savcısına sağladı. Departmanımız bu incelemeyle ilgili her şekilde yardımcı olmaya kararlıdır."



Malcolm X’i kimin öldürttüğü konusu, cinayetin üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen tam olarak açıklığa kavuşmadı. Suikasttan sonra tutuklanan 3 kişi, ömür boyu hapse mahkum edilmişti.