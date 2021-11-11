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Dünyanın konuştuğu skandalda yeni görüntüler ortaya çıktı

#Rusya#Hapishane#İşkence
Dünyanın konuştuğu skandalda yeni görüntüler ortaya çıktı

Rusya'daki bir hapishanede sistematik olarak uygulanan taciz ve işkence skandalında yeni görüntüler ve mide bulandıran detaylar ortaya çıktı. 38 üst düzey yetkilinin olayla ilgili verdiği ifade sonrası kapsamlı bir soruşturma başlatıldı, birkaç cezaevi görevlisi görevden alındı.

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Rusya'nın kötü şöhretiyle bilinen Saratov Hapishanesi'ndeki eski bir mahkumun 40 gigabaytlık gizli video arşivini Rus STK'sı Gulagu Net'e götürmesi ile ortaya çıkan işkence ve istismar skandalının ülkedeki yankıları sürüyor.

Rusya'nın "Edward Snowden'ı" olarak bilinen Sergei Savelyev'in hapishane dışına çıkardığı arşivdeki yeni görüntüler skandaldaki yeni detayları da ortaya çıkardı.

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ÖZEL İŞKENCE ODASI

Basına sızan yeni görüntülere göre hapishanede mahkumlara işkence etmek için özel işkence odaları kurulmuş. Mahkumlar bu odalara getirilerek burada sahte itiraflara zorlanmış ve tüm bu anlar kayıt altına alınmış.

Dünyanın konuştuğu skandalda yeni görüntüler ortaya çıktı


MİDE BULANDIRAN DETAYLAR

Kan donduran videoda odaya getirilen mahkumların burada çeşitli nesnelerle taciz edildiği ve üzerlerine idrar yapılarak işkenceye maruz kaldıkları görülüyor.

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10 YILDIR SÜRÜYOR, HADEME VE BAKICI OLARAK İSTİHDAM EDİLMİŞLER

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Görüntülerin ortaya çıkması ile kampanya başlatan insan hakları savunucuları işkencelerin hapishane yönetimi bilgisi kapsamında yaklaşık 10 yıldır devam ettiğini belirtirken tacizcilerin hapishanede hademe ve bakıcı olarak istihdam edildiğini söylüyorlar.

Dünyanın konuştuğu skandalda yeni görüntüler ortaya çıktı

Kampanyacılar ayrıca şu anda ellerinde bulunan videolar sadece Saratov hapishanesiyle ilgili olsa da, ülke çapındaki diğer cezaevlerinde de benzer uygulamaların olduğunu belirtti.

SİTE KAPATILDI, KURUCUSU FRANSA'DA SAKLANIYOR

Görüntülerin ortaya çıkması ile Gulagu internet sitesine erişim engellendi. Sitenin kurucusu Vladimir Osechkin Fransa'da saklanıyor. 38 üst düzey yetkilinin skandal hakkında ifade vermesi sonrası kapsamlı bir soruşturma başlatıldı, birkaç cezaevi görevlisi görevden alındı.

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#Rusya#Hapishane#İşkence

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