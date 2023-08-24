Dünyanın konuştuğu iddia: Prigojin'in jetinde gizemli onarımlar yapıldığı iddia ediliyor...

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Paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeny Prigojin'in içinde olduğu özel jetin Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında düşmesi bugün dünyanın bir numaralı gündem maddesi oldu.
Prigojin’in ölüp ölmediği ile ilgili tartışmalar devam ederken Wagner destekçilerinin, Prigojin’in fotoğrafları önüne çelenk ve çiçek koyarken ağladıkları görüntüler sosyal medyada dolaşmaya başladı.
Uluslararası ajansların geçtiği son görüntülerde özel jetin düştüğü yerde incelemelerin yapıldığı ve cansız bedenlerin kaldırıldığı görüldü.
KİMSE ŞAŞIRMADI! ABD, FRANSA VE İNGİLTERE'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR...
ABD'li ve Batılı yetkililer, başarısız isyanın ardından hakkındaki suçlamaların düşürülmesi sözü vermesine rağmen Putin'in Prigojin'in peşine düşmesini beklediklerini iddia ediyorlar.
Fransız hükümeti de kazanının nedenini henüz bilmediklerini ancak makul şüpheleri olduğunu duyurdu.
Prigojin destekçileri, Wagner yanlısı kanallarda uçağın kasıtlı olarak düşürüldüğünü iddia ederek ortaya sayısız teori atsalar da en dikkat çeken iddia kazada hayatını kaybeden hostes Kristina Raspopova'nın bir akrabasından geldi.
VChK-OGPU Telegram kanalına göre 39 yaşındaki hostes uçuş öncesi akrabalarını arayarak uçakta acil onarım yapıldığını ve tamirat bitince Moskova'ya uçacağını söyledi.
Wagner liderine yakın bir kaynak ise Prigojin'in Putin'in kendisini affedeceğinden emin olduğunu ve hiçbir şeyden korkmadığın belirterek Prigojin'in Putin hakkında çok şey bildiğini söyledi.
ZELENSKİ'DEN İLK AÇIKLAMA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymir Zelenski kaza sonrası yaptığı ilk açıklamada Kiev'in Wagner şefi Prigojin'in ölümüyle hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayarak "Herkes bu olayda kimin parmağı olduğunu anlıyor." dedi.