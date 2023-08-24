×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Dünyanın konuştuğu iddia: Prigojin'in jetinde gizemli onarımlar yapıldığı iddia ediliyor...

Güncelleme Tarihi:

#Wagner#Prigojin#Rusya
Dünyanın konuştuğu iddia: Prigojinin jetinde gizemli onarımlar yapıldığı iddia ediliyor...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 15:48

Wagner'in lideri Yevgeny Prigojin'in içinde bulunduğu özel jetin uçuştan hemen önce tamir edildiği iddia edilirken, ABD, İngiltere, Fransa ve Ukrayna'dan peş peşe dikkat çeken açıklamalar geldi.

Haberin Devamı

Paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeny Prigojin'in içinde olduğu özel jetin Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında düşmesi bugün dünyanın bir numaralı gündem maddesi oldu.

Prigojin’in ölüp ölmediği ile ilgili tartışmalar devam ederken Wagner destekçilerinin, Prigojin’in fotoğrafları önüne çelenk ve çiçek koyarken ağladıkları görüntüler sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Dünyanın konuştuğu iddia: Prigojinin jetinde gizemli onarımlar yapıldığı iddia ediliyor...

CANSIZ BEDENLER KALDIRILDI, 10 KİŞİDEN KURTULAN YOK

Uluslararası ajansların geçtiği son görüntülerde özel jetin düştüğü yerde incelemelerin yapıldığı ve cansız bedenlerin kaldırıldığı görüldü.

Dünyanın konuştuğu iddia: Prigojinin jetinde gizemli onarımlar yapıldığı iddia ediliyor...

Rusya Acil Durum Hizmetleri Bakanlığı özel jette 7 yolcu ve 3 mürettebatın yer aldığını ve hepsinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Rosaviatsiya tarafından açıklanan listeye göre uçakta hayatını kaybedenler arasında Prigojin’in sağ kolu Dmitriy Utkin, Wagner komutanları Sergey Propuskin, Evgeny Makaryan, Aleksandr Totmin, Valery Chekalov ve Nikolay Matyuseev da yer alıyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

KİMSE ŞAŞIRMADI! ABD, FRANSA VE İNGİLTERE'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR...

ABD'li ve Batılı yetkililer, başarısız isyanın ardından hakkındaki suçlamaların düşürülmesi sözü vermesine rağmen Putin'in Prigojin'in peşine düşmesini beklediklerini iddia ediyorlar.

Dünyanın konuştuğu iddia: Prigojinin jetinde gizemli onarımlar yapıldığı iddia ediliyor...

ABD başkanı Joe Biden kazanın ardından yaptığı açıklamada "Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama şaşırmadım" derken İngiliz istihbarat kaynakları bugün erken saatlerde BBC'ye, uçak kazasının arkasında Rusya'nın iç güvenlik servisi FSB'nin olduğundan şüphelenmek için nedenleri olduğunu belirttiler.

Fransız hükümeti de kazanının nedenini henüz bilmediklerini ancak makul şüpheleri olduğunu duyurdu.

Dünyanın konuştuğu iddia: Prigojinin jetinde gizemli onarımlar yapıldığı iddia ediliyor...

UÇAKTA GİZEMLİ ONARIMLAR

Haberin Devamı

Prigojin destekçileri, Wagner yanlısı kanallarda uçağın kasıtlı olarak düşürüldüğünü iddia ederek ortaya sayısız teori atsalar da en dikkat çeken iddia kazada hayatını kaybeden hostes Kristina Raspopova'nın bir akrabasından geldi.

VChK-OGPU Telegram kanalına göre 39 yaşındaki hostes uçuş öncesi akrabalarını arayarak uçakta acil onarım yapıldığını ve tamirat bitince Moskova'ya uçacağını söyledi.

Dünyanın konuştuğu iddia: Prigojinin jetinde gizemli onarımlar yapıldığı iddia ediliyor...

"PUTİN HAKKINDA ÇOK ŞEY BİLİYORDU"

Wagner liderine yakın bir kaynak ise Prigojin'in Putin'in kendisini affedeceğinden emin olduğunu ve hiçbir şeyden korkmadığın belirterek Prigojin'in Putin hakkında çok şey bildiğini söyledi.

Haberin Devamı

ZELENSKİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymir Zelenski kaza sonrası yaptığı ilk açıklamada Kiev'in Wagner şefi Prigojin'in ölümüyle hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayarak "Herkes bu olayda kimin parmağı olduğunu anlıyor." dedi. 

Gözden KaçmasınWagner bundan sonra ne yapacak İlk mesaj: Başlıyoruz, hazır olunWagner bundan sonra ne yapacak? İlk mesaj: Başlıyoruz, hazır olun!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Wagner#Prigojin#Rusya

BAKMADAN GEÇME!