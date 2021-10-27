Dünyanın konuştuğu evlilik... Basın toplantısında her şeyi anlattılar!

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Komuro çifti, bir otelde düzenledikleri basın toplantısında, sorulara cevap vererek duygularını kamuoyuyla paylaştı.

İmparatorluk mensubu olarak 30 yıldır görevini "titizlikle yerine getirdiğini" kaydeden Mako, bu süre zarfında "birçok insanın yardımı, koruması ve desteğini hissettiğini" bildirdi.

Eşi Komuro ve ailesinin kamuoyuna yansıyan "mali problemine" yönelik Mako, "Gerçek dışı bilgilere aldırmaksızın benim için sessizce endişelenenlere minnettarım. En büyük endişem, iftiraların sürdürülmesi." dedi.

"Benim için Komuro yeri doldurulamaz biri" diyen Mako, "Evlilik, kalplerimiz sevgi beslerken, hayatımızın gerekli bir tercihi." ifadesini kullandı.

Mako, eşinin iş hayatını sürdürdüğü ABD'deki yaşamlarına yönelik soruya, "Arzum, yeni ortamımda huzurlu bir hayat sürdürmek." yanıtını verdi.

Komuro da "Mako'yu seviyorum. Hayatı sevdiğim kişiyle geçirmek istiyorum. Mako ile bu hayatta yürümek arzusundayım." diye konuştu.

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EBEVEYN MESAJI

Evliliğinin akabinde Mako'nun ebeveynleri Veliaht Prens Fumihito ile Veliaht Prenses Kiko, yaptıkları açıklamada, kızlarının evliliğini "İmpataroluk ailesinde eşi görülmemiş" şeklinde nitelendirdi.

Ülkede geçerli kanunlar gereği, halk tabakasından biriyle evlenen imparatorluk ailesi üyesi kadın, kraliyet statüsünü kaybediyor.

İmparatorluk İşleri Ajansı (Kunaiçoo), hafta içinde Mako'nun yasal kraliyet statüsünün resmen kaldırılacağını bildirdi.

Kunaiçoo'ya göre Mako, ailenin kadın üyelerine kraliyet hanesinden ayrılırken verilen 150 milyon yenlik (1,3 milyon dolar) ödemeyi de almayacak.

BASIN TOPLANTISININ MASRAFLARINI KENDİLERİ KARŞILADI

Toplantının ardından çift, ABD'ye gidene kadar Tokyo'da kalacakları daireye yerleşti.

Japon İmparatorluk ailesi üyelerinin pasaportları bulunmuyor.

Çiftin aile sicil kaydının ardından Prenses Mako pasaport başvurusunda bulunacak. Çiftin ABD'ye en erken kasımın ilk yarısında gidebileceği belirtildi.

Kyodo ajansı, "vergi mükelleflerinin paralarının israf edildiğine" yönelik iddialar karşısında çiftin basın toplantısının masraflarını kendilerinin karşıladığını aktardı.

BABA FUMİHİTO ONAYLAMIŞTI

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Mako ile Komuro, 2012'de Tokyo'daki International Christian Üniversitesinde tanışmış, Eylül 2017'de nişanlanmak istediklerini duyurmuşlardı.

Şubat 2018’de kamuoyuna, Komuro'nun annesi ile annesinin eski nişanlısının mali konulara ilişkin yaşadığı anlaşmazlık yansımıştı.

Komuro, Ocak 2019’da yaptığı açıklamada, ailesinin, annesinin eski nişanlısından finansal yardım aldığını kabul etmişti.

Bu paranın, Komuro'nun eğitim masrafları dahil 4 milyon yen (35 bin dolar) olduğu kaydedilmişti.

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Komuro hakkında çıkan olumsuz haberlere rağmen Prenses Mako, Kasım 2020’de, erkek arkadaşıyla evlenmek istediğini açıklamıştı.

Japon İmparatoru Naruhito, şubat ayında düzenlediği basın toplantısında, yeğeni Mako'nun evliliğine ilişkin, "birçok kişinin ikna olduğu bir ortamı ümit ettiğini" belirtmişti.​​​​​​​

Naruhito’nun erkek kardeşi ve Prenses Mako’nun babası Veliaht Prens Fumihito, Kasım 2020’de, çiftin evlenme isteğini onayladığını açıklamıştı.