Dünyanın konuştuğu aldatma hikayesi: Coldplay konserinde yakalandılar: İkisi de işinden oldu

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16 Temmuz 2025 akşamı düzenlenen Coldplay konserine , 1,3 milyar dolar değerindeki teknoloji şirketi Astronomer’in CEO'su Andy Byron ve insan kaynakları müdürü Kristin Cabot'un yasak aşkı damga vurdu.

Konser sırasında seyirciler arasındaki çiftlere zoom yapan ve romantik anları ortaya çıkarmaya çalışan kameralar bir anda kendilerine çevrilince, sarmaş dolaş şarkıları dinleyen ikili paniğe kapıldı.Kristin Cabot hemen arkasını dönüp saklanmaya çalışırken Andy Byron da adeta donakaldı.

İkisi de başka kişilerle evli ve çocuklu olan Byron ve Cabot kendilerini bir anda büyük bir kaosun içinde buldu.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜLER

İkilinin konser sırasındaki samimi görüntüleri kısa sürede sosyal medyaya düştü. Sosyal medya platformlarında konserdeki panik anları hakkında sayısız şaka yapıldı. Hatta Coldplay solisti Chris Martin de dev ekrandaki panik anlarını görünce sahneden "İşte bu ikili! Ya bir ilişki yaşıyorlar ya da çok utangaçlar" diye seslendi.

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Andy Byron ve Kristin Cabot

İKİ İSİM DE GÖREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yaşanların ardından Astronomer şirketi, iki ismin de görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Astronomer, kuruluşumuzdan bu yana bize rehberlik eden değerlere ve kültüre bağlı kalmaktadır. Liderlerimizden, hem davranış hem de hesap verebilirlik konusunda standartları belirlemelerini bekliyoruz. Yönetim Kurulu bu konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatmıştır ve çok kısa sürede daha fazla ayrıntı paylaşacağız. Alyssa Stoddard'ın etkinlikte bulunmadığını ve videoda başka hiçbir çalışanın yer almadığını belirtmek isteriz. Andy Byron'ın herhangi bir açıklama yapmadığını ve aksini iddia eden haberlerin tamamen yanlış olduğunu ifade ederiz." denildi.

Şirket, LinkedIn hesabından yaptığı açıklamada CEO Andy Byron'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu ve paylaşımlarını yorumlara kapattı.

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New York Times'ın haberine göre şirket kaynakları, Cabot'un da görevden alındığını belirtti ve şirketin bu konuda yavaş tepki vermesinin nedeninin "CEO'nun istifa sürecini geciktirmesi ve tazminat konusundaki anlaşmazlıklar" olarak açıkladı.

YAKLAŞIK 80 MİLYON DOLARLIK ALDATMA HİKAYESİ

Daily Mail'de yer alan habere göre, ikilinin yakalanmasının ardından boşanma davası açılması durumunda, Byron'a 80 milyon dolarlık bir servete mâl olabileceği tahmin ediliyor.

50 yaşındaki Byron, “unicorn” statüsündeki şirketin yüzde 5'ine kadar hisse opsiyonuna sahip olabileceği ihtimaller arasında. Öte yandan Ekim ayından beri insan kaynakları müdürü olarak çalışan 56 yaşındaki Cabot'un maaşının 670.000 doların üzerinde.

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ÖFKELİ EŞ SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Byron'ın eşi Megan Kerrigan Byron, sosyal medya platformu Facebook'taki hesabında evlilik soyadı “Byron”u kaldırdı. Çok sayıda insanın bu hareketine destek vermesinin ardından Megan, Facebook ve Instagram hesaplarını sildi.