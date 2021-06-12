Dünyanın kanı dondu... Babasını öldürdü, video çekip gülerek anlattı!

ABD'de yaşanan vahşi cinayet ve sonrasında ortaya çıkan video görüntüleri tüm dünyayı şoke edecek cinsten. 18 ve 16 yaşındaki iki gencin yaptıklarını duyan ve daha sonra çektikleri videoyu izleyenler bu yaşananlara inanamadı...

Tüm dünya, ABD'nin Las Vegas kentinde işlenen sadistçe cinayeti ve ardından yaşananları konuşuyor.

New York Post'ta yer alan bir habere göre 18 yaşındaki Aaron Guerrero ve 16 yaşındaki sevgilisi Sierra Halseth, ailelerinin artık birbirlerini görmemeleri gerektiği söyledikten sonra korkunç planlarını hayata geçirerek kızın babasını öldürüp parçalamaya çalıştılar. Bu yetmezmiş gibi, kanıtları yok etmek için talihsiz adamın evini ateşe verip kaçmaya çalıştılar.

Ancak hiçbiri çektikleri video kadar şoke edici değildi. İki sevgili olaydan üç gün sonra işledikleri cinayetle ilgili bir video çektiler. Üstelik çektikleri videoda son derece mutlu görünüyor ve cinayet işlemekle ilgili şakalar yapıyorlardı.

18 yaşındaki Aaron Guerrero ve 16 yaşındaki Sierra Halseth'in video kaydı, ikili Nisan ayında Sierra'nın babası Daniel Halseth'i Las Vegas'taki evinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandıktan sonra bulundu.

Kan donduran videoda, gençlerin ikisi de kameraya üç parmağını gösterirken, "YouTube Kanalımıza tekrar hoş geldiniz: Birini öldürdükten sonraki 3. Gün" derken görülüyor.

Halseth, gülünç bir surat yapmadan önce, "Aman! Bunu sakın videoya koyma" diyor. Guerrero ise buna karşılık, Halseth'in başını ellerinin arasına alırken "Buna değdi" diye konuşuyor.



Videoda, Guerrero ve Halseth dışarıda bir çadırın içinde uyku tulumu gibi görünen bir şeyin üzerinde yatarken görülüyor. Guerrero daha sonra Halseth'in yüzünü iki kez okşuyor ve onu boğuyormuş gibi yapıyor. Gençler videoda işledikleri cinayetten sonra bol bol seviştiklerini de söylüyor.

Guerrero, video sona ermeden önce ikisi de birbirine sevgiyle sarılırken rahatsız edici bir kahkaha sesi çıkarıyor.

Çekilen bu video, Daniel Halseth'in yanmış cesedinin yakılmış evinde bulunmasından altı gün sonra Utah, Salt Lake City'de gençleri tutuklayan polisler tarafından ortaya çıkarıldı.

Polis yetkilileri buldukları delillere dayanarak gençlerin cinayeti örtbas etmek için yangın çıkardığına ve kurbanın cesedini parçalamak için elektrikli testere ve daire testere kullandığına inanıyor.

Videonun tam olarak ne zaman çekildiği veya herhangi bir sosyal medyada paylaşılıp paylaşılmadığı henüz açıklanmadı.

Las Vegas Review Journal'ın haberine göre, Bölge Başsavcı Yardımcısı Christopher Hamner, ofisinin Guerrero için ölüm cezası isteyip istemeyeceğini düşündüğünü söyledi. Halseth'in yaşı onu ölüm cezasından muaf tutuyor.

KVVU-TV'nin bildirdiğine göre, Las Vegas polisi Daniel Halseth'in cesedini, 9 Nisan'da annesinin yetkililere oğlundan iki gündür haber alamadığını söyledikten sonra buldu.

Guerrero'nun ailesi olay yerini araştıran polislere soruşturma başladıktan sadece birkaç saat sonra başvurarak, kendilerinin de onu aradığını ve Halseth'in kızıyla kaçmış olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Review Journal'ın haberine göre Guerrero, daha sonra evde bulunan testere ve eldivenleri satın alırken güvenlik kamerası videolarında görüldü.

Polis KVVU-TV'ye verdiği demeçte, bir Winco marketinden alınan güvenlik kamerası görüntülerinin Sierra Halseth'in iki galon çamaşır suyu ve bir galon portakal suyu aldığını gösterdiğini söyledi.



Üstelik ATM güvenlik kamerası cinayet için yapılan tüm bu alışverişlerin öldürülen baba Daniel Halseth'in banka kartıyla yapıldığını gösterdi.

Halseth ve Guerrero cinayet, cinayet için komplo kurmak, kundakçılık, kredi kartı dolandırıcılığı ve soygun gibi suçlamalarla karşı karşıya. Utah'tan Las Vegas'a iade edildiler ve pazartesi günü mahkemeye çıkacaklar.

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