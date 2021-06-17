Dünyanın izlediği tarihi zirveye davetsiz misafir... Kimliği herkesi şoke etti!

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ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra Rus lider Vladimir Putin'le ilk kez dün bir araya geldi. İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan Biden-Putin zirvesi 4 saat sürdü. İki lider tarihi görüşme sonrası ayrı ayrı basın toplantısı düzenledi.

Deyim yerindeyse tüm dünya bu tarihi anları izledi, tüm gazete ve televizyon muhabirleri oradaydı. Bu buluşmanın her detayı gündemin ilk maddesi haline gelirken Cenevre'ye gelen ve görüşmeyi protesto eden isimse herkesi şaşkınlığa uğrattı.

33 yaşındaki Noor bin Ladin, kiraladığı bir tekneyle zirvenin yapıldığı yerdeki gölün kıyısına kadar geldi ve elinde tuttuğu 'Trump Kazandı' pankartıyla adeta herkesten rol çaldı. Üzerinde bikinisi ve şortuyla sloganlar atan ve Biden'a tepki gösteren Noor bin Ladin, ABD'nin en büyük düşmanı, 11 Eylül saldırısının başındaki isim olarak anılan ve 2011 yılında ABD güçleri tarafından öldürülen Usame Bin Ladin'in öz yeğeni!

Noor bin Ladin, İsviçre'de yaşasa da bugüne kadar verdiği tüm röportajlarda kendini 'Kalpten Amerikalı' olarak tanıtıyor. Üstelik Noor bin Ladin, sıkı bir Trump destekçisi ve adeta Biden'a düşman. 3 Kasım 2020'de gerçekleşen ABD başkanlık seçimlerinde Trump'ı destekleyen ve Kongre baskınının düzenleyicisi olarak anılan QAnon grubunun da takipçisi.

11 eylül saldırısı gerçekleştiğinde 12 yaşında olduğunu ve saldırıyı desteklemediğini, hatta üzüntüsünden dolayı amcası Usame'yi reddettiğini aktaran kadın, verdiği demeçlerde yeni bir 11 Eylül2ü ancak Trump'ın engelleyebileceğine inandığını açıklamıştı.

Cenevre'deki ses getiren protestosundan sonra Daily Mail'e konuşan genç kadın Joe Biden'ı 'zayıf ve kırılgan' olarak tanımlarken ABD başkanlığı yapabilecek niteliklerden uzak olduğunu ve seçimleri gerçekten Trump'ın kazandığına inandığını söyledi.

Noor bin Ladin, başkanlık seçimlerinden önce İngilizce olarak kaleme aldığı uzun mektubunu kendi internet sitesine yüklemiş, ABD'lileri Biden'ı seçmemeleri gerektiği konusunda uyarmıştı.

bin Ladin'e göre Trump dünyaya güç, Biden ise zayıflık mesajı veriyor. Dünkü zirveye başkan olarak Trump katılmış olsaydı her şey çok farklı olurdu diyen Noor bin Ladin buna örnek olarak Trump başkanlığında gerçekleşen önceki G7 zirvelerini ve devlet başkanlarıyla olan görüşmeleri örnek veriyor.

Öte yandan Noor bin Ladin'in ilginç iddiaları bununla da bitmiyor. Noor bin Ladin'e göre ABD aslında Joe Bİden tarafından değil başka 'güçler' tarafından yönetiliyoru ve Biden aslında onların emirlerini yerine getiren bir kukladan ibaret.

Cenova'daki güvenlik güçlerinin kendisini gözaltına almakla tehdit ettiğini ve elinde taşıdığı Trump pankartını indirmesini istediğini söyleyen Noor bin Ladin, Biden'ın başkanlığının uzun ömürlü olmayacağını ve Trump2ın mutlaka başkanlık koltuğuna geri döneceğini söylüyor.

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