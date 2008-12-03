Dünyanın ilk uzay birası

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Japonya’da bir bira fabrikası, uzayda yetişen arpayla dünyanın ilk uzay birasını ürettiklerini açıkladı.

Sapporo isimli fabrika birayı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Ruslara ait laboratuvarda yetiştirilen arpadan yaptıklarını söylediler. Uzmanlar uzay birasının güvenli olduğunu ve tadının normal biralara benzediğini açıkladı. Dünya dışında yetişen arpadan yapılan biradan sadece 100 litre var. Haziran ayında yapılacak çekilişle 33 kişi uzay birasından az da olsa tatma imkanı bulacak.