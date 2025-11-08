Dünyanın ilk trilyoneri

Haberin Devamı

Musk’ın paranın tamamını alabilmesi için yapması gerekenler arasında 7.5 ila 10 yıl boyunca şirkette kalması, Tesla’nın yeni başlayan robotaksi işini genişletmesi de var. Öte yandan ABD’nin Teksas eyaletinin Austin kentinde yapılan genel kurulda üyelerin yüzde 75’inin desteğini alan Musk, ilk açıklamasında, “Harika bir hissedarlar grubumuz var” diye konuştu. Hissedarlar Musk’ı trilyoner yapabilecek kararı, Tesla’nın Avrupa satışlarında düşüşün sürdüğünü gösteren yeni bir rapordan sadece üç gün sonra onayladı.

İSVİÇRE’Yİ BİLE SATIN ALABİLİR

CNN International’ın haberine göre Elon Musk, 1 trilyon dolarlık ödeme ile ABD’deki tüm otomobiller, 2 bin adet Jeff Bezos yatı, 333 gökdelen, 465 adet dev kruvaziyer, Hawaii’deki tüm evler ve Orta Avrupa ülkesi İsviçre’yi satın alabiliyor ve hatta ABD’deki herkese 2 bin 923 dolarlık bonus verebiliyor.