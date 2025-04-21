Dünyanın ilk İHA taşıyıcısı TCG Anadolu dış basının gündeminde: Türkiye bir ilke imza attı! İşte takip eden ülkeler

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Türkiye, TCG Anadolu ile dünyanın ilk operasyonel İHA taşıyıcısını hizmete sokan ülke oldu. 2015'te sipariş edilen ve 2018'de denize indirilen gemi, 2023'te hizmete girmişti.

TCG Anadolu, Baykar'ın Bayraktar TB3 ve Kızılelma İHA'larını taşıyacak şekilde konfigüre edildi. Çin ise yakın zamanda dünyanın en büyük amfibi saldırı gemisini denize indirdi. Geminin, aynı zamanda bir İHA taşıyıcısı olduğu da duyuruldu.

İnsansız hava aracı taşıyıcıları, daha önce bilim kurgu ve savunma endüstrisi fuarlarına ayrılmış nispeten yeni bir kavram olarak öne çıkıyordu.

Business Insider'ın haberine göre, Türkiye, İran ve Çin, İHA taşıyıcısı üretiminde öne çıkan ülkeler oldu. Çin, Sichuan gemisiyle dünyanın en büyük İHA taşıyıcısına sahip ülkesi olurken, Türkiye, bu alandaki ilk operasyonel gemi TCG Anadolu ve Bayraktar İHA'larıyla öne çıktı.

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Uzmanlar, hemen hemen her geminin bir İHA taşıyıcısına dönüştürülebileceği bilgisini verdi. AAI RQ-2 Pioneer ve Boeing Insitu RQ-21 Blackjack gibi fırlatma sistemi gerektiren daha büyük İHA'lar 1980'lerin ortalarından beri ABD Donanması gemilerinde kullanılıyordu.

Daha büyük sabit kanatlı insansız hava araçları da uçak gemilerinin ve amfibi hücum gemilerinin güvertelerinde görev yapmıştı. Ancak bu çabalar büyük ölçüde test aşamasında ve tek seferlikti.

Tam yükte en az 9 bin deniz mili menzile sahip TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor.

'İHA DALGALARI' GÖNDERMEK İÇİN TASARLANAN TAŞIYICILAR

Business Insider, her gemi İHA fırlatma kapasitesine sahip olsa da İHA taşıyıcılarının çok daha öteye gittiğini belirtti. Taşıyıcı gemiler, hedeflere İHA dalgaları göndermek için tasarlanmış büyük bir uçuş güvertesiyle diğer gemilerden ayrılıyor.

Türkiye, yeni amiral gemisi TCG Anadolu'yu Baykar'ın sabit kanatlı uçaklarıyla bir İHA taşıyıcısına dönüştürdü. TCG Anadolu, 757 fit uzunluğu ve 27 bin 436 ton taşıma kapasitesiyle hizmete giren türünün ilk örneği oldu. TCG Anadolu, Türk Donanması'nın en gelişmiş gemisi olarak gösteriliyor.

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TCG Anadolu, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor.

TCG ANADOLU'DA BAYRAKTAR İHA'LARI KULLANILACAK

Business Insider'ın haberinde, "Türkler, TCG Anadolu'yu dünyanın ilk insansız hava aracı taşıyıcısına dönüştürmeyi tercih ederken, geminin kullanacağı İHA'ları sağlamak için dünya standartlarındaki insansız hava aracı endüstrisine güvendi" ifadelerine yer verildi.

TCG Anadolu'da kısa dönemde Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma modellerinin kullanılması planlandı. TB3, katlanır pervaneli TB2 İHA'sının amfibik versiyonu olarak geliştirilirken, katlanır kanatları, güçlendirilmiş süspansiyon sistemi ve güçlü motoruyla benzerleri arasında ön plana çıktı.

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Baykar, TB3'ün 21 saatten fazla uçabilecek kapasitede olduğunu belirtti. Kızılelma ise turbo fan jet motoruna sahip bir "savaşçı İHA" olarak tanımlandı.

TCG Anadolu, 1223 personel kapasitesine sahip. Gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane bulunuyor.

BAYKAR'IN İHA'SI TARİHE GEÇTİ

2024 kasım ayında TB3, TCG Anadolu'dan başarılı bir şekilde kalkış ve iniş yaparak tarihe geçti. TB3, kısa güverteli bir gemiye kalkış ve iniş yapan ilk sabit kanatlı İHA oldu. Ocak ayında bir TB3, sahte bir hedefe karşı ilk saldırısını başarıyla gerçekleştirmişti.

Türk yetkililer, TCG Anadolu'nun 12 İHA taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyledi. TCG Anadolu ayrıca AH-1W Cobra ve T129 saldırı helikopterleri ile SH-60B Seahawk'ları da taşıyabildiği kaydedildi.

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Gerektiğinde doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek TCG Anadolu'nun, bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkanları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekatlarında tıbbi destek sunabiliyor.

İRAN DA YARIŞTA

İran, 6 Şubat 2024'te dönüştürülmüş bir konteyner gemisi olan Shahid Bahman Bagheri'yi hizmete soktu. Geminin, Mohajer-6 ve Ababil-3 gibi İHA modellerini taşıma kapasitesine sahip olduğu bildirildi.

İranlı yetkililere göre, Şahid Bahman Bagheri'nin 170 metrelik uçuş güvertesi, 41 bin 978 tonluk deplasmanı, 22 bin deniz mili menzili ve silahlı hızlı saldırı botlarını taşıma ve konuşlandırma kabiliyeti bulunuyor.

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DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ ÇİN GEMİSİ

Çin, 27 Aralık 2023'te Tip 076 sınıfı Sichuan adlı İHA taşıyıcısını tanıttı. 260 metre uzunluğundaki gemi, 40 bin ton taşıma kapasitesiyle şu an dünyanın en büyük amfibi hücum gemisi konumunda.

Çin'in insansız hava aracı taşıyıcısı yarışına girişi 27 Aralık'ta başladı. Sichuan, Çin'in Tip 075 sınıfı amfibi saldırı gemisi temel alınarak tasarlandı ve daha iyi uçuş operasyonları için modifiye edildi.

Analistler, İHA taşıyıcılarının gelecekte deniz harekâtlarında giderek daha kritik rol oynayacağını öngörüyor. Özellikle Türkiye'nin TCG Anadolu gemisi, bu alanda öncü konumunu korurken, başka ülkelerin de benzer projelere yatırım yapması bekleniyor.

TCG Anadolu'nun 2024'te ABD Donanması'nın USS Wasp gemisiyle birlikte yaptığı tatbikatlar, Türkiye'nin bu alandaki yeteneklerini uluslararası arenada kanıtlamış oldu. Savunma uzmanları, önümüzdeki dönemde İHA taşıma teknolojisinin hızla gelişmeye devam edeceği görüşlerini paylaştı.