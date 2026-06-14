Dünyanın ilk dolar trilyoneri

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Yıllardır merakla beklenen dev halka arzda SpaceX, hisselerini başlangıçta planlanan 135 dolarlık sabit fiyattan satışa sundu ve bu hamleyle şirketin piyasa değeri doğrudan 1.77 trilyon dolara ulaştı. Ancak cuma günü işlemlerin başlamasıyla birlikte piyasadaki yoğun talep, hisseleri hızla yukarı taşıdı. Gün içinde bir ara 176 dolara kadar tırmanan SpaceX hisseleri, kapanışı yüzde 19’luk net bir artışla 160.95 dolar seviyesinden yaptı. Bu sonuçla şirketin toplam piyasa değeri ilk günden 2.1 trilyon doları aşarak onu ABD’nin en değerli altıncı halka açık firması konumuna getirdi.



Bu tarihi borsa açılışı, SpaceX’in yüzde 38 ila yüzde 42 arasında bir hissesini elinde bulunduran kurucusu ve CEO’su Elon Musk’ın kişisel servetini astronomik bir noktaya taşıdı.

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SERVETİ 1.1 TRİLYON DOLAR

Forbes’un milyarderler listesine göre, Musk’ın net serveti cuma günkü kapanış itibarıyla 1.1 trilyon dolara ulaştı. Musk’ın serveti, kendisinin ardından gelen dünyanın en zengin dört iş insanının servetinin toplamından daha fazla oldu. Dünyanın en zengin kişileri listesinde Musk’ın ardından Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve yazılım devi Oracle’ın kurucusu Larry Ellison geliyor.