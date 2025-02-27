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DünyanÄ±n gündemine bomba gibi düÅŸen kapak! Fransa ve Ä°rlanda basÄ±nÄ±ndan çok konuÅŸulacak iddia: Trump Sovyet ajanÄ± mÄ±ydÄ±?

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Fransa#Ä°rlanda#ABD
DÃ¼nyanÄ±n gÃ¼ndemine bomba gibi dÃ¼ÅŸen kapak Fransa ve Ä°rlanda basÄ±nÄ±ndan Ã§ok konuÅŸulacak iddia: Trump Sovyet ajanÄ± mÄ±ydÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 27, 2025 18:56

FransÄ±z dergisi Le Point, "Moskova'nÄ±n adamÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä± kapaÄŸÄ±na taÅŸÄ±dÄ±. Le Point, Trump'Ä±n Sovyetler BirliÄŸi ajanÄ± olduÄŸunu iddia etti. Ã–te yandan Ä°rlanda basÄ±nÄ±nda da benzer bir iddia yer aldÄ±. Eski Kazakistan istihbarat ÅŸefi, Trump'Ä±n "Krasnov" lakabÄ±yla KGB ajanÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

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Fransa'da yayÄ±n yapan haftalÄ±k siyaset dergisi Le Point, bu haftaki sayÄ±sÄ±nda ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä± kapaÄŸÄ±na taÅŸÄ±dÄ±.

ABD ve Rusya'nÄ±n diyalog masasÄ±na oturmasÄ±nÄ±n ve buzlarÄ± eritme giriÅŸimleri baÅŸlatmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Le Point, "Moskova'nÄ±n adamÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla Trump'Ä±n eski Sovyetler BirliÄŸi ajanÄ± olduÄŸunu iddia etti.

Le Point'te yer alan iddianÄ±n kaynaÄŸÄ±, 1990'lÄ± yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda Sovyet istihbaratÄ± KGB iÃ§in ajanlÄ±k yaptÄ±ktan sonra Fransa'ya sÄ±ÄŸÄ±nan Sergey Jirnov oldu.

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DÃ¼nyanÄ±n gÃ¼ndemine bomba gibi dÃ¼ÅŸen kapak Fransa ve Ä°rlanda basÄ±nÄ±ndan Ã§ok konuÅŸulacak iddia: Trump Sovyet ajanÄ± mÄ±ydÄ±

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KGB AJANI Ä°DDÄ°ASI Ä°LK KEZ ORTAYA ATILMADI

Ä°rlanda'da yayÄ±n yapan The Irish Star gazetesi, eski Kazakistan istihbaratÄ± ÅŸefi Alnur Mussayev'in sosyal medya platformu Facebook'ta yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarÄ± aktardÄ±.

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Kazakistan Ulusal GÃ¼venlik Komitesi'nin 71 yaÅŸÄ±ndaki eski baÅŸkanÄ± Alnur Mussayev, Trump'Ä±n "Krasnov" kod adÄ±yla 1987 yÄ±lÄ±nda KGB tarafÄ±ndan askere alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

DÃ¼nyanÄ±n gÃ¼ndemine bomba gibi dÃ¼ÅŸen kapak Fransa ve Ä°rlanda basÄ±nÄ±ndan Ã§ok konuÅŸulacak iddia: Trump Sovyet ajanÄ± mÄ±ydÄ±

Mussayev iddiasÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"1987 yÄ±lÄ±nda Moskova'da KGB'nin 6. departmanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Bu departmanÄ±n en Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸma alanÄ±, BatÄ±lÄ± iÅŸ insanlarÄ± arasÄ±ndan casus ve bilgi kaynaklarÄ± edinmekti. O yÄ±l 'Krasnov' lakaplÄ± 40 yaÅŸÄ±ndaki ABD'li iÅŸ insanÄ± Trump'Ä± iÅŸe aldÄ±k"

Mussayev'e gÃ¶re, emlak kralÄ± Trump, iÅŸ fÄ±rsatlarÄ± araÅŸtÄ±rmak iÃ§in 1987'de Sovyet BirliÄŸi'ne bir gezi gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ancak Trump'Ä±n Sovyet yetkililerle yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler, emlak ve ticaret gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin Ã¶tesine geÃ§ti.

DÃ¼nyanÄ±n gÃ¼ndemine bomba gibi dÃ¼ÅŸen kapak Fransa ve Ä°rlanda basÄ±nÄ±ndan Ã§ok konuÅŸulacak iddia: Trump Sovyet ajanÄ± mÄ±ydÄ±

Trump'Ä±n dosyasÄ±nÄ±n Rus istihbaratÄ±nÄ±n elinde olduÄŸunu ifade eden Mussayev, ÅŸu anda dosyanÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼n, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'e yakÄ±n bir kiÅŸi tarafÄ±ndan yÃ¶netildiÄŸini sÃ¶yledi.

Mussayev, "BugÃ¼n, 'Krasnov' adlÄ± vatandaÅŸÄ±k kiÅŸisel dosyasÄ± Rus istihbaratÄ±ndan (FSB) kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Dosya, Putin'in yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±ndan biri tarafÄ±ndan Ã¶zel olarak saklanÄ±yor" dedi.

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#Fransa#Ä°rlanda#ABD

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