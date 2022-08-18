Dünyanın gözü üçlü zirvede

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Ukrayna’nın Lviv kentinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelecek. 22 Temmuz tarihli tahıl koridoru anlaşması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 5 Ağustos’ta Soçi’de Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmesi sonrası Lviv’de gerçekleşecek üçlü zirve büyük ilgi çekiyor. Polonya sınırına yakın Lviv kentinde yapılacak görüşmede ‘tahıl anlaşması’nın Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşı sonlandırmak için de model olarak ele alınması bekleniyor.

SAVAŞI BİTİRME UMUDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna’ya günübirlik ziyaretinin siyasi ağırlıklı ve savaşı sonlandırma amacı taşıdığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı duyurusunda da ifade edildi. Ziyaret öncesi yapılan açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukraynalı mevkidaşıyla yapacakları görüşmelerde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm açılarıyla değerlendirilecek. Ziyaret sırasında ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres’in katılımıyla üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar da ele alınacaktır” dendi.

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PUTİN İLE GÖRÜŞME SONRASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiği 24 Şubat tarihinden bu yana Türkiye’nin iki komşu ülke arasında arabulucu olmaya hazır olduğunu defalarca dile getirmişti. Lviv’deki üçlü zirvenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 5 Ağustos’ta Rusya’nın Soçi şehrinde Vladimir Putin ile yüz yüze gerçekleştirdiği temas sonrasında yapılıyor olması da ayrı bir anlam taşıyor.

ANA BAŞLIKLAR NELER

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric de açıklama yaparak zirvede ana başlıkların Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi, Zaparojye nükleer santralının güvenlik durumu ve tahıl anlaşmasının işleyişi olduğunu belirtti. Rusya ile Ukrayna arasında mart ayında İstanbul’da heyetler arasında yürütülen müzakerelerin kopmasından sonra sahada sadece silahlar konuşmaya devam etti. Taraflar arasında hiçbir temasın yapılmadığı dört ay zarfında Rus kuvvetleri Donbas’taki ayrılıkçı Lugansk bölgesini büyük ölçüde ele geçirdi. Herson ve Zaparojiya bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için referandum hazırlıkları başlatıldı.

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RUSYA’YA BASKI ARTIYOR

Bu arada Rusya’yı endişelendiren gelişmeler de yaşandı. Rus işgali altındaki Kırım yarımadası Ukrayna ordusunun hedefi haline geldi. Zaparojiya’da bulunan nükleer santral da ateş altında kalarak ciddi küresel facia sinyalleri vermeye başladı. Savaş uzadıkça Rusya’ya kesilen ekonomik fatura da giderek ağırlaşıyor.

PUTİN, ZELENSKİ İLE GÖRÜŞMEYE ‘EVET’ DER Mİ

Savaşın sona ermesi için Ukrayna lideri Zelenski dört defa Rusya Başkanı Putin’e ikili zirve önerdi. Kiev’den yapılan bu teklif her seferinde Moskova tarafından “Liderlerin ele alacağı somut konu yok” yanıtıyla geri çevrildi.

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Ancak Lviv’deki üçlü zirve öncesinde Rusya’nın bu sert tavrını yumuşatmaya başladığı gözleniyor. Rus kaynaklardan aldığımız duyumlara göre 5 Ağustos Soçi zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile görüşebileceği imasında bulundu. Ukrayna ile müzakerelerde Rusya’nın ilk tavrı “Önce heyetler yol haritasını belirlesin. Liderler sonra zirve düzenlesin” şeklindeydi. Şimdi ise savaşı durdurmak için Rus tarafı “Önce liderler görüşerek yol haritası belirleyebilir. Ardından heyetler bu yol haritasını hayata geçirmek için çalışmalar başlatabilir” şeklini almış.

Ukrayna’da nihai barış sağlanmasa dahi en azından kalıcı ateşkese gidilebilmesi Lviv zirvesinde Zelenski’nin BM Genel Sekreteri Guterres huzurunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vereceği mesajlara bağlı olacak.