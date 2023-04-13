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Dünyanın gözü Türkiye'de... Bloomberg'den dikkat çeken seçim analizi: Erdoğan tabanından güçlü destek görüyor

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#Seçim#Türkiye#Dünya
Dünyanın gözü Türkiyede... Bloombergden dikkat çeken seçim analizi: Erdoğan tabanından güçlü destek görüyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 12:26

Türkiye seçim için geri sayıma geçti... Dünyanın dört bir yanından pek çok gazete ve televizyon bu süreçte gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. Yunan basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün CNN TÜRK, Kanal D ortak yayınında yaptığı açıklamaları sayfalarına taşıdı. Bloomberg ise dikkat çeken bir analize imza attı.

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Dünya Ankara'daki gelişmeleri anbean takip ediyor. 2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimler için geri sayım sürerken pek çok gazete ve televizyon Türkiye'deki gelişmeleri okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

'Türkiye, 14 Mayıs'ta yakın tarihteki en önemli seçim olarak kabul edilen seçimi yapacak' diyen Euronews haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Seçmenler, yirmi yılı aşkın bir süredir iktidarda olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki mevcut hükümeti sürdürmek veya bunun yerine Ankara'da bir liderlik değişikliğini tercih edip etmeyeceğine karar verecek.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer ayıran Bloomberg, 'Erdoğan Seçim Zaferinin Batı'ya Mesaj Olacağını Söyledi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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Bloomberg, 'Türkiye cumhurbaşkanı tabandan gelen destekçilerden güçlü destek görüyor' değerlendirmesinde bulundu. Haberde şu ifadelere yer verildi;

'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek ay yeniden seçileceğine olan güvenini dile getirdi ve zaferinin, rakiplerini desteklediğini söylediği Batı'ya bir mesaj anlamına geleceğini ifade etti.'

Bloomberg, Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda ABD elçisini ana muhalefet adayıyla görüştüğü için 'azarladığının' da altını çizdi.

Yunan ERT 'Milliyetçi retoriğe dönüş' başlıklı haberinde 'Erdoğan'ın Türkiye'nin dış politikasına ilişkin seçim öncesi manifestosuna ayırdığı 50 sayfada , yeniden seçilmesi halinde aynı provokasyon politikasına geri döneceğinin habercisi olarak, Yunanistan ve Kıbrıs'a yoğun göndermeler var' ifadelerine yer verdi.

Dünyanın gözü Türkiyede... Bloombergden dikkat çeken seçim analizi: Erdoğan tabanından güçlü destek görüyor

Erdoğan'ın CNN TÜRK Kanal D ortak yayınında yaptığı açıklamaları sayfasına taşıyan Ethnos 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , muhalefet yetkililerinin eleştirilerine yanıt vererek Anadolu uçak gemisiyle gurur duyduğunu söyledi' dedi.

Maria Zacharaki imzalı haberde 'Türkiye cumhurbaşkanı seçimin birinci turda biteceğine ikna olmuş görünüyor' yorumuna yer verildi.

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In.gr 'Türkiye'de seçimler yaklaşıyor ve Erdoğan'ın kampanya ekibi gençlere ulaşmak için bir şarkı yazdı' dedi.

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