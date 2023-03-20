Dünyanın gözü Moskova'daki kritik zirvede... Peş peşe flaş açıklamalar

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Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken dünyanın gözü Moskova'da.

Savaşın başlamasından sonra ilk defa Rusya'ya ziyaret gerçekleştiren Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Moskova'ya indi.

3 gün sürecek ziyaretin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Putin'i aranan kişi ilan etmesinin ardından gerçekleşmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

ÇİNLİ LİDERDEN İLK AÇIKLAMA

Şi Cinping, kırmızı halıda iki ülkenin marşlarını çalan askeri bando ve Başbakan Yardımcısı Dimitri Çernişenko tarafından karşılandı.

Rus haber ajanslarına göre, Çinli lider burada yaptığı açıklamada ikili ilişkilerin ivme kazanması umuduna vurgu yaptı.

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Şi Cinping, 'Ziyaretin verimli olacağına ve Çin-Rusya ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimine yeni bir ivme kazandıracağına eminim' dedi.

Şi Cinping ayrıca Rusya ve Çin'i 'iyi komşular' ve 'güvenilir ortaklar' olarak tanımladı.

Şİ'NİN ZİYARETİ PUTİN İÇİN ZAFER

Uluslararası haber ajansı AP 'Putin için Şi'nin Kremlin'deki varlığı bir prestij ziyareti ve diplomatik bir zafer' yorumunda bulundu.

İŞTE Xİ'NİN PUTİN'E VEREBİLECEĞİ 3 SİNYAL

BBC'nin Çin Muhabiri Stephen McDonell'a göre Çinli liderin Rus mevkidaşına verebileceği 3 farklı sinyal var;

Artık durumu kurtaracak bazı uzlaşmalarla geri çekilmeyi düşünmek,

Devam etmek ve hatta daha sert bir işgal için yeşil ışık,

Ya da bunların hiçbiri

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin geçtiğimiz saatlerde Pekin'de düzenlediği günlük brifingde, Şi'nin Moskova gezisinin 'dostluk, işbirliği ve barış yolculuğu' olduğunu söyledi.

UKRAYNA'DAN BARIŞ UMUDUNU YEŞERTEN AÇIKLAMA

Ukrayna dışişleri bakanlığı sözcüsü Oleg Nikolenko, Kiev'in Çin'in Ukrayna'daki savaşı bitirmek için Rusya üzerindeki etkisini kullanmasını beklediğini söyledi.

Nikolenko, 'Ukrayna, Çin Devlet Başkanı'nın Rusya ziyaretini yakından takip ediyor' dedi. Sözcü açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

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'BM Şartı'nda yer alan ilkeler ve bu konudaki en son UNGA (Birleşmiş Milletler Genel Kurulu) kararı uyarınca Ukrayna'da barışı yeniden tesis etmek için Çin ile daha yakın bir diyalog kurmaya hazırız.'