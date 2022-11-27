Dünyanın gözü Kuzey Kore'de... Kim'den nükleer meydan okuma

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor.

ABD ve Güney Kore'nin askeri tatbikatlarına bir dizi füze denemesi ile yanıt veren Kuzey Kore'den tansiyonu zirveye taşıyacak bir açıklama geldi.

Ülkeyi demir yumruk ile yöneten Kim Jong Un'dan 'nükleer meydan okuma' olarak nitelendirilen sözleri devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yayınlandı.

Son dönemde imza attığı testler ile başta ABD olmak üzere bölge ülkelerinin tepkisini çeken Kuzey Kore nihai hedefinin dünyanın en güçlü nükleer gücüne sahip olmak olduğunu duyurdu.

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Başka bir deyişle Kim, gelen tüm tepkilere rağmen nükleer hedeflerinden geri adım atmayacaklarını dünyaya ilan etti.

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KCNA'nın bildirdiğine göre Kim, söz konusu duyuruyu Kuzey Kore'nin en büyük balistik füzesi olan Hwasong-17'nin fırlatılmasına katılan düzinelerce askeri subayı terfi ettirirken yaptı.

Kuzey Kore lideri,ABD'ye ulaşabilen kıtalararası bir balistik füze olan Hwasong-17'nin 'dünyanın en güçlü stratejik silahı' olduğunu ve Kuzey Kore'nindünyanın en güçlü ordusunu kurma kararlılığını ve yeteneğini gösterdiğini söyledi.

KUZEY KORE HEDEFLERİ TEK TEK AÇIKLADI

Geçtiğimiz haftalarda ABD ve Güney Kore'nin askeri tatbikatlarına bir dizi füze denemesi ile yanıt veren Kuzey Kore'den tansiyonu zirveye taşıyacak bir açıklama gelmişti.

Kuzey Kore söz konusu denemelerin potansiyel Güney Kore ve ABD hedeflerini 'vurmak ve yok etmek' için yapılan testler olduğunu duyurmuştu.

KCNA, Kuzey Kore'nin düşmanlarına bir uyarı göndermek için 'gerçek bir savaşın simülasyonunu' gerçekleştirmeye karar verdiğinin altını çizmişti.