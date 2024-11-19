Dünyanın gözü G20 zirvesinde

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Dünyanın en büyük 19 ekonomisinin yanı sıra, Avrupa Birliği ve Afrika Birliği’nin liderleri G20 zirvesi için Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde bir araya geldi. ‘Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen’ temasıyla gerçekleştirilen zirveye katılan liderlerin ajandasında küresel açlık ve yoksulluktan iklim değişikliğine kadar pek çok önemli konu yer alıyor.

EŞİTSİZLİK ARTIYOR

Zirve, ev sahibi Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın liderleri karşılamasıyla başladı. Zirvede Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Zirvenin açılışı öncesinde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Lula da Silva, “piyasaların sesi ile sokakların sesi arasındaki eşitsizliğin giderek derinleştiğini” söyledi. Lula da Silva, zirveye katılan liderlere “Farkı yaratacak olan sizlersiniz. Sesinizi yükseltin; aksi takdirde hiçbir şey değişmez. Eşitsizlik giderek artıyor” ifadeleriyle çağrıda bulundu.

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GUTERRES: G20 ÖNCÜ OLMALI

‘Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele’, ‘Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu’ ve ‘Sürdürülebilir Kalkınma ile Enerji Geçişi’ oturumlarının düzenleneceği zirvede Fransız ekonomist Gabriel Zucman tarafından oluşturulan “dünyanın en zengin milyarderlerini vergilendirme planı” da sunulacak. Zirvede ayrıca Brezilya’nın girişimiyle “Açlık ve Yoksulluğa karşı Küresel İttifak” başlatılacak.

Zirve öncesi gazetecilere konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirveye katılan ülkelerin ekonomik gücüne işaret ederek “Ellerinde çok büyük bir diplomatik güç var. Bunu temel küresel sorunların üstesinden gelmek için kullanmalılar” diye konuştu.

BİDEN AMAZON’DA VEDA ETTİ

Beyaz Saray’da son günlerini geçiren ABD Başkanı Joe Biden, zirvede G20 liderlerine veda etti. Görevdeyken Amazon ormanlarını ziyaret eden ilk ABD Başkanı olarak tarihe geçen Biden, Amazon ormanları içindeki en büyük kent olan Manaus’ta yerli topluluklarla bir araya geldi. Ormana kurulan kürsüden basına konuşan ABD lideri, tüm ülkelerin iklim ve çevre konusunda daha duyarlı olması gerektiğini belirtti.

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YİNE Mİ AKLI KARIŞTI

ABD’nin yeni Başkanı seçilen Donald Trump’a isim vermeden atıf yapan Biden, “Halefime ve ülkeme, iklim konusunda güçlü bir temel bırakacağım. Bazıları Amerika’da devam eden temiz enerji devrimini reddetmeye veya geciktirmeye çalışabilir, ancak hiç kimse bunu geri çeviremez” ifadelerini kullandı. Bu arada 81 yaşındaki Biden’ın konuşmasının ardından kürsüden inerek ormana doğru yürüdüğünü gösteren anlar sosyal medyada viral oldu. Pek çok kullanıcı, ABD liderinin “ormanda kaybolduğu” yorumunu yaptı.