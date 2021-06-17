Dünyanın gözü bu zirvedeydi: Açık sözlü ve verimli

ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa turunda G-7, NATO, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Avrupa Birliği görüşmelerinin ardından dün de İsviçre’nin Cenevre kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Cenevre’deki La Grange villasında yaklaşık 4 saat süren görüşmeden nükleer savaş çıkarmama çabası, siber güvenlik konusunda işbirliği ve büyükelçilerin yerlerine dönmesi kararı çıkarken uluslararası bir dizi problem perde arkasına bırakıldı.



PUTİN: UMUT IŞIĞINI GÖRDÜM

Zirve sonrasında ilk basın toplantısı düzenleyen Putin, gazetecilerden gelen yaklaşık 30 soruya yanıt verdi. Mevkidaşı Biden’ı “halefi Donald Trump’tan oldukça farklı ve yapıcı bir partner” ifadesiyle nitelendiren Putin, zirvenin iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni sayfa açma anlamına gelmediğini ancak karşılıklı güven için ‘umut ışığı’ gördüğünü ifade etti. Siber saldırılarla ilgili Moskova’nın Washington ile el ele çalışmaya hazır olduğunu da dile getiren Putin, “Siber saldırılar her geçen gün biraz daha ciddi konu olarak karşımıza çıkıyor. Kısırdöngüye son vermek için siber güvenliğin ciddi biçimde uluslararası düzemde ele alınmasının zamanı geldiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

BIDEN: YENİ BİR SOĞUK SAVAŞ İSTEMİYORUZ

Putin’in ardından basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Biden, ABD-Rusya ilişkilerinin istikrarlı ve öngörülebilir olması gerektiğini ifade ederek yeni bir Soğuk Savaş’ın kimsenin çıkarına olmadığını söyledi. Zirvenin büyük bir bölümünde siber güvenlik ve nükleer silahlar konusunu görüştüklerini belirten Biden, Putin’le İran’ın nükleer silah üretimi konusunda önlemler alınması ve Suriye’ye insani yardım konusunda anlaştıklarını ve Ukrayna krizi hakkında da Minsk Protokolü’nü takip edeceklerini söyledi.



ORTAK BİLDİRİDE NÜKLEER VURGUSU

Zirvenin ardından yayımlanan ortak bildiride de nükleer silahlara vurgu yapılarak “Bugün, bir nükleer savaşın kazanılamayacağı ve asla savaşılmaması gerektiği ilkesini yeniden teyit ediyoruz. Bu hedeflerle tutarlı olarak, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya yakın gelecekte entegre bir ikili stratejik istikrar diyaloğuna başlayacaklar. Gelecekteki silah kontrolü ve risk azaltma önlemleri için zemin hazırlamaya çalışıyoruz” denildi.



PUTİN ELEŞTİRİLERE KONGRE BASKINIYLA CEVAP VERDİ

Putin, gazetecilerin Rusya’daki insan hakları ihlalleri ve basın özgürlüğüyle ilgili sorularına Black Lives Matter (BLM) protestoları üzerinden cevap vererek “(ABD’de) Ağzınızı açacak vaktiniz olmadan vurularak öldürülürsünüz. Amerikan sokaklarına bakın. Orada insanlar öldürülüyor. Boynuna aniden bir kurşun yiyebilirsin. İnsan haklarını böyle mi koruyorsunuz?” dedi. 6 Ocak 2021 ABD Kongre baskınına da işaret eden Putin, “ABD’de halk ayaklanarak siyasi taleplerle Kongre’ye girdi. Birçok kişi suçlu ilan edildi ve 20-25 yıl hapisle tehdit ediliyor. Hangi gerekçeyle bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

BIDEN: ‘KARŞILAŞTIRMA SAÇMA’

Biden, Putin’in basın toplantısında dile getirdiği 6 Ocak Kongre baskını ve BLM eleştirisine yanıt verdi. Rusya’daki insan hakları ihlallerinin iki ülke arasındaki ilişkilerde her zaman masada olacağını ve bunun ABD’nin temsil ettiği değerlerle ilgili olduğunu belirten Biden, Putin’in yaptığı karşılaştırmayı “saçma bulduğunu” söyledi.

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